Березуцкий рассказал, как Вагнер играл нетрезвым и сделал дубль

«Я не видел в принципе футболистов за всю карьеру, чтобы кто-то играл с такого сильного похмелья. У Вагнера была такая история, когда он был реально нетрезв. Он даже подошел к тренеру, по-моему, это Леонид Викторович Слуцкий был, и говорит: “Я не буду играть. Я не могу, я не в состоянии”. Его очень долго уговаривали: “Давай, ты нам нужен”. Он вышел, по-моему, c “Ростовом” была игра, один с правой забил, второй — с левой, и говорит: “Все, тренер, меняй меня”. Вага, извини если что не так заранее», — сказал Березуцкий на YouTube-канале «Это футбол, брат!».