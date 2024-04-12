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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Березуцкий рассказал, как Вагнер играл нетрезвым и сделал дубль

Экс-защитник ЦСКА и сборной России вспомнил историю о бразильце более чем десятилетней давности.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал, как бразильский форвард армейцев Вагнер Лав сумел оформить дубль в нетрезвом состоянии. Вероятно, речь идет о матче чемпионата России 2010 года против «Ростова» (2:0).

«Я не видел в принципе футболистов за всю карьеру, чтобы кто-то играл с такого сильного похмелья. У Вагнера была такая история, когда он был реально нетрезв. Он даже подошел к тренеру, по-моему, это Леонид Викторович Слуцкий был, и говорит: “Я не буду играть. Я не могу, я не в состоянии”. Его очень долго уговаривали: “Давай, ты нам нужен”. Он вышел, по-моему, c “Ростовом” была игра, один с правой забил, второй — с левой, и говорит: “Все, тренер, меняй меня”. Вага, извини если что не так заранее», — сказал Березуцкий на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013 году. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем бразильский форвард поиграл в «Монако», «Коринтиансе», китайском «Шаньдун Лунэн», турецких «Бешикташе» и «Аланьяспоре», «Кайрате», датском «Мидтьюлланне» и бразильском «Спорт Ресифи». С 2024 года Вагнер Лав, которому в июне исполнится 40 лет, защищает цвета бразильского «Атлетико Гоияниенсе».

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Алексей Березуцкий завершил карьеру футболиста в 2018 году. С 2001 года он выступал за ЦСКА. В его активе 57 матчей за сборную России.

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