Футболиста «Спартака» развели почти на миллион рублей

По информации источника, 9 апреля мошенники написали 23-летнему футболисту в мессенджер от имени знакомого и попросили в долг 400 тыс. рублей. Классен сделал перевод и на следующий день получил с того же номера новое сообщение — на этот раз у него попросили занять еще 700 тыс. Из-за лимита по карте защитник «Спартака» смог перевести лишь 500 тыс. рублей.

Спустя несколько дней Классен понял, что деньги были переведены злоумышленникам. Полицейские выяснили, что все средства были переведены на карту, держатель которой зарегистрирован в Северной Осетии.

Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года, куда перешел из австрийского «Тироля». За два сезона немец российского происхождения провел за красно-белых 31 матч, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. В феврале этого года Классен был отзаявлен из состава первой команды и отправился в дубль.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. Следующий матч красно-белые проведут в четверг, 25 апреля, на выезде против ЦСКА.