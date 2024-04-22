Клубы РПЛ утвердили дату начала сезона-2024/25

"22 апреля в очном формате и в режиме видеоконференции состоялось общее собрание Российской Премьер-Лиги.

Клубы РПЛ проголосовали за структуру календаря на сезон-2024/25, в соответствии с которой первая часть чемпионата начнется 20 июля и продлится до 8 декабря", — говорится в сообщении на официальной странице РПЛ в VK.

Также отмечается, что в рамках довыборов президент «Ростова» Арташес Арутюнянц был утвержден кандидатом в Исполком РФС от РПЛ.

Текущий сезон чемпионата России стартовал 21 июля и завершится 25 мая.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» с 50 очками, на четыре очка от сине-бело-голубых отстает «Краснодар». На третьей строчке располагается московское «Динамо», набрав 41 очко.

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что красно-белые еще могут зацепиться за медали чемпионата России.

«Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе и “Зенит”, “Спартак” может зацепиться за медали. Все в его ногах, как говорится. Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал. Лига слабая. И в матче “Ростов” — “Спартак” мы видели примитивную игру в стиле “бей-беги”. Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать» — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Вчера, 21 апреля, в матче 25-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 5:1. «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=30fcb8adf77bc464&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241231" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.