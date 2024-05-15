Источник: «Спартак» готов разорвать контракт с Бальде

Как сообщает Metaratings, московский «Спартак» готов рассмотреть расторжение контракта с нападающим Кейта Бальде. Согласно данным источника, Бальде продолжит выступать за «Спартак» лишь в том случае, если новый главный тренер будет настаивать на этом и не позволит руководству разорвать контракт с Кейта. Еще одной проблемой для расторжения контракта может стать высокая зарплата Бальде — он получает около 2,5 миллионов евро в год.

1 сентября 2023 года Кейта был арендован выступающим в испанской Сегунде «Эспаньолом» до конца сезона 2023/24. У клуба из Барселоны есть право выкупа трансфера. В нынешнем сезоне в 22 играх за «Эспаньол» Кейта отдал 1 голевой пас.

Контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года. Игрок сборной Сенегала перешел в «Спартак» летом 2022 на правах свободного агента — его соглашение с предыдущим клубом «Кальяри» предусматривало возможность покинуть клуб в случае вылета сардинцев в серию B. Бальде провел в РПЛ 14 матчей, в которых забил 3 гола.

Бальде с 9 лет играл за детские и юношеские команды «Барселоны». Взрослую карьеру он начал в «Лацио». Также футболист выступал за другие клубы Серии А — «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». В активе нападающего 40 матчей и 6 мячей за сборную Сенегала.