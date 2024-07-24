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11:10 (мск), источник: Спорт Mail

«Что-то из ряда вон выходящее». Титов — об отстранении Соболева

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщили, что главный тренер красно-белых Деян Станкович сообщил команде об уходе Соболева. В этот же день спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что 27-летний футболист отстранен от тренировок с первой командой. Также в СМИ сообщали, что Александр Соболев может продолжить карьеру в «Зените».

«Для меня это что-то из ряда вон выходящее. Здесь вопрос к агенту, так как мы понимаем, что он рулит. Для меня, если человек играет в “Спартаке”, то очень неприятно, если есть другие команды, тем более, если это соперник. С Сашкой мы работали еще в “Енисее”, поэтому для меня, с одной стороны удивительно, что это происходит, а с другой, я не знаю, что там случилось. Понятно, что “Зенит” может дать такие космические условия, что задумаешься. Нет дыма без огня, и понятно, что скорее всего это будет “Зенит”, — приводит слова Титова “Спорт-Экспресс”.

В первом туре РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2. В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Встреча пройдет в воскресенье, 28 июля.


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