«Что-то из ряда вон выходящее». Титов — об отстранении Соболева

«Для меня это что-то из ряда вон выходящее. Здесь вопрос к агенту, так как мы понимаем, что он рулит. Для меня, если человек играет в “Спартаке”, то очень неприятно, если есть другие команды, тем более, если это соперник. С Сашкой мы работали еще в “Енисее”, поэтому для меня, с одной стороны удивительно, что это происходит, а с другой, я не знаю, что там случилось. Понятно, что “Зенит” может дать такие космические условия, что задумаешься. Нет дыма без огня, и понятно, что скорее всего это будет “Зенит”, — приводит слова Титова “Спорт-Экспресс”.