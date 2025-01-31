Наадающий Марков перешел из «Факела» в «Урал»

«Женя, спасибо за вклад в развитие команды! Ты помог нам в двух сезонах подряд решить задачу и побить несколько клубных рекордов. Конечно, ты навсегда останешься в истории “Факела”. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба воронежцев.