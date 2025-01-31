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Наадающий Марков перешел из «Факела» в «Урал»

Нападающий «Факела» Евгений Марков продолжит карьеру в «Урале».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Урал"

«Урал» активировал опцию выкупа 30-летнего футболиста. Как сообщили в екатеринбургском клубе, Марков подписал долгосрочный контракт и на днях присоединится к работе главной команды в ОАЭ.

«Женя, спасибо за вклад в развитие команды! Ты помог нам в двух сезонах подряд решить задачу и побить несколько клубных рекордов. Конечно, ты навсегда останешься в истории “Факела”. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба воронежцев.

30-летний Марков выступал за «Факел» с января 2023 года. За это время Евгений провел в составе воронежского клуба 62 матча, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 800 тысяч евро.

«Урал» выступает в Первой лиге и после 21 тура с 37 очками занимает третье место, на 6 баллов отставая от второго места, позволяющего выйти в РПЛ напрямую. «Факел» после 18 туров идет на 14-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.

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