Наадающий Марков перешел из «Факела» в «Урал»

«Урал» активировал опцию выкупа 30-летнего футболиста. Как сообщили в екатеринбургском клубе, Марков подписал долгосрочный контракт и на днях присоединится к работе главной команды в ОАЭ.
«Женя, спасибо за вклад в развитие команды! Ты помог нам в двух сезонах подряд решить задачу и побить несколько клубных рекордов. Конечно, ты навсегда останешься в истории “Факела”. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба воронежцев.
30-летний Марков выступал за «Факел» с января 2023 года. За это время Евгений провел в составе воронежского клуба 62 матча, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 800 тысяч евро.
«Урал» выступает в Первой лиге и после 21 тура с 37 очками занимает третье место, на 6 баллов отставая от второго места, позволяющего выйти в РПЛ напрямую. «Факел» после 18 туров идет на 14-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.