Матч ЦСКА — «Динамо» Мх 29 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена». Главный арбитр встречи — Алексей Сухой (Люберцы). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
К началу 22-го тура ЦСКА занимал 6-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Махачкалинское «Динамо» располагалось на 10-й строчке с 21 очком. Армейцы намерены в самое ближайшее время подобраться к тройке сильнейших, а задача клуба из Дагестана — обезопасить себя от вылета и по возможности решить эту задачу без участия в стыковых матчах, то есть закончить чемпионат выше 13-го места.
После зимней паузы у ЦСКА ни одного поражения: в чемпионате ничья с «Зенитом» (0:0) и две победы над «Химками» (1:0) и «Акроном» (2:1), выигранный у московского «Динамо» первый полуфинал Пути РПЛ Кубка России (2:1), а еще победа в гостевом товарищеском матче с белградским «Партизаном» (2:1). Махачкалинское «Динамо» на этом отрезке сезона сыграло вничью дома с «Локомотивом» (1:1), крупно уступило одноклубником в Москве (0:4), а затем с таким же счетом разгромило дома «Крылья Советов». После второй за три дня встречи с «Локомотивом» подопечные Хасанби Биджиева выбыли из борьбы за Кубок России (1:2).
Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры считают фаворитом игры ЦСКА. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.67, на ничью — 3.60, на успех гостей — 5.80. От игры не ждут высокой результативности. Коэффициент на тотал меньше 2,5 голов — 1.51, больше — 2.43. Скорее всего, мяч побывает в воротах лишь одной команды: ставка «обе забьют — нет» оценивается коэффициентом 1.53.