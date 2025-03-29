Матч ЦСКА — «Динамо» Мх 29 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

После зимней паузы у ЦСКА ни одного поражения: в чемпионате ничья с «Зенитом» (0:0) и две победы над «Химками» (1:0) и «Акроном» (2:1), выигранный у московского «Динамо» первый полуфинал Пути РПЛ Кубка России (2:1), а еще победа в гостевом товарищеском матче с белградским «Партизаном» (2:1). Махачкалинское «Динамо» на этом отрезке сезона сыграло вничью дома с «Локомотивом» (1:1), крупно уступило одноклубником в Москве (0:4), а затем с таким же счетом разгромило дома «Крылья Советов». После второй за три дня встречи с «Локомотивом» подопечные Хасанби Биджиева выбыли из борьбы за Кубок России (1:2).