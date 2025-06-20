«Торпедо» сделало заявление после задержания руководителей клуба

Накануне стало известно, что президента клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова задержали по подозрению в попытке дачи взятки судье за принятие решения в пользу команды. Против них возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ, по которому им может грозить до 15 лет тюремного заключения.



«Нам известно, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.



Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК “Торпедо Москва” продолжается в штатном режиме. Мы уверены в своем будущем и приложим все усилия, чтобы защитить деловую репутацию клуба и обеспечить его устойчивое развитие. Спасибо за ваше доверие и поддержку», — сказано в заявлении клуба.