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«Торпедо» сделало заявление после задержания руководителей клуба

Футбольный клуб «Торпедо» опубликовал официальное заявление в связи с возбуждением уголовного дела против руководителей клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Торпедо" Москва

Накануне стало известно, что президента клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова задержали по подозрению в попытке дачи взятки судье за принятие решения в пользу команды. Против них возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ, по которому им может грозить до 15 лет тюремного заключения.

«Нам известно, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.

Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК “Торпедо Москва” продолжается в штатном режиме. Мы уверены в своем будущем и приложим все усилия, чтобы защитить деловую репутацию клуба и обеспечить его устойчивое развитие. Спасибо за ваше доверие и поддержку», — сказано в заявлении клуба.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и спустя два года после вылета вернулось в РПЛ, однако их участие в элитном дивизионе теперь находится под вопросом. Если «автозаводцы» не смогут предоставить гарантии финансирования на предстоящий сезон, РФС исключит его из состава участников РПЛ.