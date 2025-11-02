Матч «Краснодар» — «Спартак» 2 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Действующий чемпион страны «Краснодар» продолжает борьбу за сохранение титула. Конкуренты не позволяют «быкам» расслабиться: ЦСКА и «Зенит» свои матчи выиграли, а значит, для единоличного лидерства краснодарцам необходимо обыгрывать дома московский «Спартак». Красно-белые сохраняют место в первой шестерке, но уже прилично отстали от лидеров. Перед 14-м туром у «Спартака» было на 7 очков меньше, чем у «Краснодара». Чтобы хотя бы приблизиться к группе лидеров, команде Деяна Станковича нужно так же успешно съездить в столицу Краснодарского края, как в минувшем сезоне. Тогда «Спартак» достаточно неожиданно обыграл «Краснодар» на его родном стадионе со счетом 3:0, взяв реванш за точно такое же домашнее поражение первого круга. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.