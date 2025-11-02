Матч «Краснодар» — «Спартак» 2 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 19:30 мск на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Главный арбитр матча — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Действующий чемпион страны «Краснодар» продолжает борьбу за сохранение титула. Конкуренты не позволяют «быкам» расслабиться: ЦСКА и «Зенит» свои матчи выиграли, а значит, для единоличного лидерства краснодарцам необходимо обыгрывать дома московский «Спартак». Красно-белые сохраняют место в первой шестерке, но уже прилично отстали от лидеров. Перед 14-м туром у «Спартака» было на 7 очков меньше, чем у «Краснодара». Чтобы хотя бы приблизиться к группе лидеров, команде Деяна Станковича нужно так же успешно съездить в столицу Краснодарского края, как в минувшем сезоне. Тогда «Спартак» достаточно неожиданно обыграл «Краснодар» на его родном стадионе со счетом 3:0, взяв реванш за точно такое же домашнее поражение первого круга. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
В нынешнем сезоне «Краснодар» в целом выглядит даже солиднее, чем в победоносном предыдущем. Команда Мурада Мусаева почти всем и всегда диктует свой рисунок игры, много не забивает, но победила в последних четырех матчах подряд, считая Кубок. Еще больше впечатляет, что после поражения от «Зенита» 21 сентября «Краснодар» не пропустил ни одного гола: наследник Матвея Сафонова Станислав Агкацев очень хорош, а партнеры помогают своему вратарю продлевать мощную сухую серию.
«Спартак» выглядит антиподом «Краснодара». В атаке красно-белые часто действуют даже круче, но с обороной беда и матчи на ноль крайне редки. В предыдущем туре против «Оренбурга» (1:0) Александр Максименко наконец-то сохранил свои ворота в неприкосновенности. Но это, скорее, исключение, и перспективы «Спартака» туманны, особенно после тяжелой травмы лучшего защитника Срджана Бабича. Зато главный голеадор Манфред Угальде после многомесячной засухи снова стал забивать почти в каждом матче.
У «Краснодара» однозначно больший порядок с игрой, Сперцян и Кордоба все так же хороши, но, если «Спартак» поймает кураж, может доставить чемпиону проблемы — дома у команды Мурада Мусаева они почему-то бывают даже чаще, чем в гостях, а красно-белые исторически неплохо чувствуют себя на кубанских берегах и побеждали здесь «Краснодар» целых 11 раз при 5 поражениях.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2,06. Ничья идет за 3,48, а победа «Спартака» оценивается в 3,54. Что касается количества голов, аналитики затрудняются с оценками. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1,94, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1,90. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1,70.