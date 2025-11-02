Матч «Краснодар» — «Спартак» 2 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.48
П2
3.22
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Матч «Краснодар» — «Спартак» 2 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 2 ноября, состоится матч 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:30 мск на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Главный арбитр матча — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Действующий чемпион страны «Краснодар» продолжает борьбу за сохранение титула. Конкуренты не позволяют «быкам» расслабиться: ЦСКА и «Зенит» свои матчи выиграли, а значит, для единоличного лидерства краснодарцам необходимо обыгрывать дома московский «Спартак». Красно-белые сохраняют место в первой шестерке, но уже прилично отстали от лидеров. Перед 14-м туром у «Спартака» было на 7 очков меньше, чем у «Краснодара». Чтобы хотя бы приблизиться к группе лидеров, команде Деяна Станковича нужно так же успешно съездить в столицу Краснодарского края, как в минувшем сезоне. Тогда «Спартак» достаточно неожиданно обыграл «Краснодар» на его родном стадионе со счетом 3:0, взяв реванш за точно такое же домашнее поражение первого круга. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

В нынешнем сезоне «Краснодар» в целом выглядит даже солиднее, чем в победоносном предыдущем. Команда Мурада Мусаева почти всем и всегда диктует свой рисунок игры, много не забивает, но победила в последних четырех матчах подряд, считая Кубок. Еще больше впечатляет, что после поражения от «Зенита» 21 сентября «Краснодар» не пропустил ни одного гола: наследник Матвея Сафонова Станислав Агкацев очень хорош, а партнеры помогают своему вратарю продлевать мощную сухую серию.

«Спартак» выглядит антиподом «Краснодара». В атаке красно-белые часто действуют даже круче, но с обороной беда и матчи на ноль крайне редки. В предыдущем туре против «Оренбурга» (1:0) Александр Максименко наконец-то сохранил свои ворота в неприкосновенности. Но это, скорее, исключение, и перспективы «Спартака» туманны, особенно после тяжелой травмы лучшего защитника Срджана Бабича. Зато главный голеадор Манфред Угальде после многомесячной засухи снова стал забивать почти в каждом матче.

У «Краснодара» однозначно больший порядок с игрой, Сперцян и Кордоба все так же хороши, но, если «Спартак» поймает кураж, может доставить чемпиону проблемы — дома у команды Мурада Мусаева они почему-то бывают даже чаще, чем в гостях, а красно-белые исторически неплохо чувствуют себя на кубанских берегах и побеждали здесь «Краснодар» целых 11 раз при 5 поражениях.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2,06. Ничья идет за 3,48, а победа «Спартака» оценивается в 3,54. Что касается количества голов, аналитики затрудняются с оценками. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1,94, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1,90. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1,70.

Футбол. Премьер-лига
02.11
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.65