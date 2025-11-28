Миралем Пьянич решил завершить карьеру и стать агентом

Как сообщает Tuttomercatoweb, экс-полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич завершает игровую карьеру и намерен стать футбольным агентом. По данным источника, последние месяцы экс-игрок ЦСКА живет с семьей в Дубае и учится для получения лицензии футбольного агента.
1 июля 35-летний Миралем Пьянич покинул расположение ЦСКА в статусе свободного агента. Полузащитник провел 25 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. Вместе с клубом Пьянич стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.
Босниец известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону». В составе туринского клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов.