Миралем Пьянич решил завершить карьеру и стать агентом

1 июля 35-летний Миралем Пьянич покинул расположение ЦСКА в статусе свободного агента. Полузащитник провел 25 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. Вместе с клубом Пьянич стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.