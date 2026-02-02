Стал известен новый капитан «Локомотива» после ухода Баринова

Новый капитан был выбран путем тайного голосования футболистов на зимних сборах команды в ОАЭ. Вице-капитанами стали полузащитник Алексей Батраков и мексиканский защитник Сесар Монтес.
Митрюшкин станет 12-м капитаном в постсоветской истории «Локомотива». Предыдущим капитаном команды был Дмитрий Баринов, который получил капитанскую повязку в 2022 году. В январе 29-летний полузащитник после десяти лет выступлений за «железнодорожников» перешел в ЦСКА.
Митрюшкин перешел в «Локомотив» летом 2024 года из подмосковных «Химок». За полтора года 29-летний вратарь провел за команду 35 матчей и пропустил 39 мячей, восемь раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. 28 февраля «железнодорожники» дома сыграют против «Пари НН».