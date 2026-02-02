Стал известен новый капитан «Локомотива» после ухода Баринова

Узнать больше по теме

Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста

Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.