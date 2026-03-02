«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча против «Пари НН»

1 марта «железнодорожники» в 19-м туре РПЛ на домашней арене обыграли нижегородцев со счетом 2:1.
Представители «Локомотива» попросили экспертно-судейскую комиссию дать оценку судейству, обратив на ключевые спорные эпизоды, которые повлияли на ход матча. Главным арбитром встречи выступил Рафаэль Шафеев.
— Клуб просит обратить внимание на эпизоды, связанные с неудалением игрока «Пари НН», нарушившим правила на Алексее Батракове, и назначением пенальти в ворота «Локомотива», — говорится в сообщении.
После 19 туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей позиции турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 40 очков. «Локомотив» на три балла отстает от лидирующего «Краснодара». В следующем туре красно-зеленые сыграют дома с грозненским «Ахматом».
Михаил Галактионов
Алексей Шпилевский
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
15′
Лукас Фассон
72′
Олакунле Олусегун
69′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
41′
44′
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
62′
9
Сергей Пиняев
10
Дмитрий Воробьев
71′
27
Николай Комличенко
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
22
Никита Каккоев
77′
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
48′
88′
29
Лука Веснер Тичич
19
Никита Ермаков
75′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
75′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
46′
10
Адриан Бальбоа
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
