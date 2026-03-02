Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
1
:
Шинник
0
П1
1.30
X
5.30
П2
15.00
Футбол. Италия
20:30
Пиза
:
Болонья
П1
4.30
X
3.39
П2
1.97
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Фиорентина
П1
3.30
X
3.16
П2
2.38
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Хетафе
П1
1.38
X
5.16
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча против «Пари НН»

«Локомотив» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по эпизодам в игре против «Пари НН» (2:1).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

1 марта «железнодорожники» в 19-м туре РПЛ на домашней арене обыграли нижегородцев со счетом 2:1.

Представители «Локомотива» попросили экспертно-судейскую комиссию дать оценку судейству, обратив на ключевые спорные эпизоды, которые повлияли на ход матча. Главным арбитром встречи выступил Рафаэль Шафеев.

— Клуб просит обратить внимание на эпизоды, связанные с неудалением игрока «Пари НН», нарушившим правила на Алексее Батракове, и назначением пенальти в ворота «Локомотива», — говорится в сообщении.

После 19 туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей позиции турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 40 очков. «Локомотив» на три балла отстает от лидирующего «Краснодара». В следующем туре красно-зеленые сыграют дома с грозненским «Ахматом».

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 7276 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Алексей Шпилевский
Голы
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
15′
Лукас Фассон
72′
Пари Нижний Новгород
Олакунле Олусегун
69′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
41′
44′
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
62′
9
Сергей Пиняев
10
Дмитрий Воробьев
71′
27
Николай Комличенко
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
22
Никита Каккоев
77′
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
48′
88′
29
Лука Веснер Тичич
19
Никита Ермаков
75′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
75′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
46′
10
Адриан Бальбоа
Статистика
Локомотив
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
7
5
Угловые
3
5
Фолы
15
16
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти