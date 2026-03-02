«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча против «Пари НН»

После 19 туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей позиции турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 40 очков. «Локомотив» на три балла отстает от лидирующего «Краснодара». В следующем туре красно-зеленые сыграют дома с грозненским «Ахматом».