«Краснодар» проиграл «Ростову» в товарищеском матче

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Краснодаром» в товарищеском матче, состоявшемся в рамках предсезонного сбора. Игра прошла на стадионе академии «быков» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В составе «Ростова» голы забили Тимур Сулейманов (22-я и 37-я минуты), Иван Комаров (27) и Егор Голенков (102). У «Краснодара» отличились Лукас Оласа (57), Даниил Уткин (64) и Хуан Боселли (82).
«Ростов» начнёт новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля выездным матчем с «Оренбургом». «Краснодар» в тот же день проведёт гостевую встречу с казанским «Рубином».