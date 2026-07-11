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«Спартак» проиграл «Локомотиву» в предсезонном дерби

Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Источник: ФК "Локомотив" Москва

Футболисты московского «Локомотива» одержали победу над столичным «Спартаком» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:0. Игра состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Авторами голов стали Сергей Пиняев (47-я минута) и Алексей Батраков (63-я минута, с пенальти). Для «Спартака» это поражение стало первым в предсезонных матчах текущим летом.

Новый сезон «Спартак» начнет 18 июля матчем за Суперкубок России против «Зенита». 25 июля команда встретится в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) с дебютантом турнира «Родиной». «Локомотив» 25 июля примет «Ахмат».

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