Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» оценил судейство на чемпионате мира

«Для меня показательная ситуация, когда возникла история с отменой дисквалификации нападающему сборной США перед матчем с Бельгией. Можно сказать, что это был большой удар по всему судейскому корпусу. У человека, который был удален на чемпионате мира, снимается дисквалификация, и, как пишут журналисты, потому что президент страны позвонил… Это такой немножко балаган.



Но если взять в целом, то мне этот чемпионат нравится по физической составляющей и самоотдаче. Это величайший турнир мира, и игроки при такой температуре воздуха отдают на поле все силы за свою страну, показывают максимум. Ну и арбитры это, наверное, тоже видят и учитывают, потому что эти остановки в середине таймов и так есть, и судьи не хотят делать в игре больше пауз. Поэтому они закрывают глаза на какие-то нарушения. Если что, их ошибки потом просто исправляют на VAR, и игра идет дальше», — сказал Деменко «Газете.Ru».