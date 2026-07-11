Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» оценил судейство на чемпионате мира

Бывший полузащитник сборной России и клубов РПЛ Максим Деменко поделился мнением о работе арбитров на чемпионате мира-2026, а также прокомментировал ситуацию с приостановкой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.
«Для меня показательная ситуация, когда возникла история с отменой дисквалификации нападающему сборной США перед матчем с Бельгией. Можно сказать, что это был большой удар по всему судейскому корпусу. У человека, который был удален на чемпионате мира, снимается дисквалификация, и, как пишут журналисты, потому что президент страны позвонил… Это такой немножко балаган.
Но если взять в целом, то мне этот чемпионат нравится по физической составляющей и самоотдаче. Это величайший турнир мира, и игроки при такой температуре воздуха отдают на поле все силы за свою страну, показывают максимум. Ну и арбитры это, наверное, тоже видят и учитывают, потому что эти остановки в середине таймов и так есть, и судьи не хотят делать в игре больше пауз. Поэтому они закрывают глаза на какие-то нарушения. Если что, их ошибки потом просто исправляют на VAR, и игра идет дальше», — сказал Деменко «Газете.Ru».
Напомним, Фоларин Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Однако после апелляции Федерации футбола США дисциплинарный комитет ФИФА приостановил его дисквалификацию, и нападающий смог сыграть в следующем раунде турнира.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение по футболисту. В матче ⅛ финала с Бельгией Балогун вышел на поле, однако американская сборная уступила со счетом 1:4.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
ВАР
Хамис Аль-Марри
(Катар)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти