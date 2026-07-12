Круговой допустил влияние жены Челестини на игроков ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой допустил, что разговоры о работе супруги бывшего главного тренера команды Фабио Челестини могли оказывать давление на некоторых футболистов.
Жена швейцарского специалиста занимала в московском клубе должность менеджера аналитического отдела. Круговой отметил, что лично для него ее присутствие в структуре ЦСКА не было проблемой.
«Для нас — нет. Просто люди начали про это говорить, поэтому, возможно, на кого-то это давило. Но для меня — вообще спокойно», — сказал Круговой в интервью «Матч ТВ».
Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года. Под его руководством армейцы набрали 51 очко и заняли пятое место в Российской премьер-лиге. В Кубке России команда дошла до финала Пути регионов, где уступила московскому «Спартаку».
ЦСКА объявил о расторжении контракта со швейцарским тренером 4 мая 2026 года. Новый сезон РПЛ армейцы начнут 24 июля домашним матчем с калининградской «Балтикой».