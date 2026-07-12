Мусаев оценил первые тренировки Оздоева в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил профессиональные качества полузащитника Магомеда Оздоева и рассказал о его первых тренировках в составе команды.
— Я думаю, что карьера Магомеда говорит за него. Очень хороший футболист, большой объем работы, хорошее движение. Добегает как вперед, так и назад, хорошо играет под давлением. Тренируется только первую неделю, но для нынешнего состояния сделал хорошую работу.
— Рассматриваете его на позицию восьмерки?
— Да, — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.
«Краснодар» объявил о переходе 33-летнего Оздоева 6 июля. Контракт российского полузащитника с клубом рассчитан на два сезона. До возвращения в РПЛ футболист выступал за греческий ПАОК.
В сезоне-2025/26 Оздоев провел за ПАОК 50 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал пять результативных передач. Всего за греческий клуб полузащитник сыграл 141 встречу и отличился 18 раз. В 2024 году россиянин стал с командой чемпионом Греции.
Ранее Оздоев выступал в России за «Локомотив», «Рубин», «Терек» и «Зенит». В составе петербургского клуба он четырежды выигрывал чемпионат страны. На счету полузащитника 35 матчей и четыре гола за сборную России.