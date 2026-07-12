Мусаев оценил первые тренировки Оздоева в «Краснодаре»

— Я думаю, что карьера Магомеда говорит за него. Очень хороший футболист, большой объем работы, хорошее движение. Добегает как вперед, так и назад, хорошо играет под давлением. Тренируется только первую неделю, но для нынешнего состояния сделал хорошую работу.