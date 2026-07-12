Мостовой: без двух лидеров «Краснодар» выпадет из топ-3

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что «Краснодар» не попадет в тройку лучших команд РПЛ, если вслед за Эдуардом Сперцяном клуб покинет Джон Кордоба.
«Сперцян и Кордоба — те игроки, которые определяли успехи “Краснодара” в последних сезонах. Не вижу там какой-то большой тренерской заслуги. Это просто два лучших игрока, которые любую команду сделали бы претендентом на чемпионство. Сейчас Сперцян ушел. Есть вероятность, что Кордоба тоже может уйти. Тогда станет понятен реальный уровень тренера этого клуба. Без Сперцяна и Кордобы Мусаев ни на что не способен, “Краснодар” вылетит из топ-3 РПЛ по итогам нового сезона», — сказал Мостовой в интервью корреспонденту «Советского спорта» Михаилу Можаровскому.
Сперцян перешел из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно 2026 года. Армянский полузащитник провел за российский клуб 185 матчей и помог команде впервые стать чемпионом страны.
В сезоне-2025/26 Сперцян сделал 16 результативных передач в 30 матчах РПЛ. Кордоба с 17 голами в 28 встречах стал лучшим бомбардиром чемпионата России. «Краснодар» занял второе место, отстав от «Зенита» на два очка.
Новый сезон РПЛ начнется 24 июля. Первый матч в чемпионате «Краснодар» проведет 26 июля против казанского «Рубина».