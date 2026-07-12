Мостовой: без двух лидеров «Краснодар» выпадет из топ-3

«Сперцян и Кордоба — те игроки, которые определяли успехи “Краснодара” в последних сезонах. Не вижу там какой-то большой тренерской заслуги. Это просто два лучших игрока, которые любую команду сделали бы претендентом на чемпионство. Сейчас Сперцян ушел. Есть вероятность, что Кордоба тоже может уйти. Тогда станет понятен реальный уровень тренера этого клуба. Без Сперцяна и Кордобы Мусаев ни на что не способен, “Краснодар” вылетит из топ-3 РПЛ по итогам нового сезона», — сказал Мостовой в интервью корреспонденту «Советского спорта» Михаилу Можаровскому.