СМИ: ЦСКА отказался продавать Кругового «Спартаку»

Московский «Спартак» обращался в ЦСКА по поводу возможного трансфера защитника Данила Кругового, однако армейцы отказались продавать футболиста.
Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа». По данным источника, интерес к 28-летнему россиянину также проявляли клуб одной из пяти ведущих европейских лиг и чемпионата Турции.
Переговоры с зарубежными командами не получили продолжения. Утверждается, что потенциальных покупателей не устроила стоимость Кругового, а ЦСКА сообщил, что не намерен отпускать российских игроков, которые входят в основной состав.
Круговой перешел в ЦСКА из петербургского «Зенита» летом 2024 года на правах свободного агента. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 футболист провел за армейцев 42 официальных матча во всех турнирах и забил шесть голов. В Российской премьер-лиге Круговой принял участие в 29 встречах и отличился пять раз.
По информации источника, ЦСКА не планирует продавать игроков основы и намерен укрепить состав. В числе приоритетных позиций клуба называются нападающий и правый защитник.