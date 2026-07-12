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СМИ: ЦСКА отказался продавать Кругового «Спартаку»

Московский ЦСКА не планирует расставаться с защитником Данилом Круговым в летнее трансферное окно.

Источник: ФК ЦСКА

Московский «Спартак» обращался в ЦСКА по поводу возможного трансфера защитника Данила Кругового, однако армейцы отказались продавать футболиста.

Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа». По данным источника, интерес к 28-летнему россиянину также проявляли клуб одной из пяти ведущих европейских лиг и чемпионата Турции.

Переговоры с зарубежными командами не получили продолжения. Утверждается, что потенциальных покупателей не устроила стоимость Кругового, а ЦСКА сообщил, что не намерен отпускать российских игроков, которые входят в основной состав.

Круговой перешел в ЦСКА из петербургского «Зенита» летом 2024 года на правах свободного агента. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 футболист провел за армейцев 42 официальных матча во всех турнирах и забил шесть голов. В Российской премьер-лиге Круговой принял участие в 29 встречах и отличился пять раз.

По информации источника, ЦСКА не планирует продавать игроков основы и намерен укрепить состав. В числе приоритетных позиций клуба называются нападающий и правый защитник.