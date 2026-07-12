Денис Попов: Сперцян выбрал «Аль-Ахли», чтобы не перейти в «Зенит»

По версии Попова, решающую роль в трансфере сыграла лояльность полузащитника «Краснодару» — уходить в другой российский клуб капитан «быков» не хотел принципиально.
«Давайте начнем с того, сколько Сперцяну лет. 26. Он чемпионом России стал в “Краснодаре”? Стал. Самое главное — быть чемпионом. Дальше уже для галочки — один раз, полтора, два, три, пять, семь или десять. Сперцян понимает, что с “Краснодаром” ему было бы очень тяжело второй раз стать чемпионом. Третье — и самое главное: Сперцян не видел себя нигде в российском чемпионате, кроме “Краснодара”. Он предан этому клубу и только ему в России. У Сперцяна прекрасные взаимоотношения с Галицким. Думаю, между ними прошла беседа, где они согласились, что Сперцяну надо уезжать в иностранный клуб — в данном случае в “Аль-Ахли”, чтобы не усиливать конкурента внутри чемпионата России и не переходить в “Зенит”, который тоже мог бы дать за Сперцяна немалые деньги», — сказал Попов.
О переходе Сперцяна в клуб из Джидды было объявлено 7 июля. Воспитанник краснодарской академии провел за «быков» 185 матчей, забил 58 голов, в сезоне-2024/25 в статусе капитана привел клуб к первому чемпионству в истории, а в минувшем сезоне, когда «Краснодар» стал вице-чемпионом, был признан лучшим ассистентом РПЛ (16 передач). Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 25 млн долларов — рекордная продажа в истории клуба, превзошедшая уход Матвея Сафонова в «ПСЖ». Сообщалось, что в «Аль-Ахли» игрок сборной Армении будет зарабатывать 6 млн евро в год, а его партнерами станут Эдуар Менди, Мерих Демирал и Айвен Тоуни.