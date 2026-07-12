Денис Попов: Сперцян выбрал «Аль-Ахли», чтобы не перейти в «Зенит»

«Давайте начнем с того, сколько Сперцяну лет. 26. Он чемпионом России стал в “Краснодаре”? Стал. Самое главное — быть чемпионом. Дальше уже для галочки — один раз, полтора, два, три, пять, семь или десять. Сперцян понимает, что с “Краснодаром” ему было бы очень тяжело второй раз стать чемпионом. Третье — и самое главное: Сперцян не видел себя нигде в российском чемпионате, кроме “Краснодара”. Он предан этому клубу и только ему в России. У Сперцяна прекрасные взаимоотношения с Галицким. Думаю, между ними прошла беседа, где они согласились, что Сперцяну надо уезжать в иностранный клуб — в данном случае в “Аль-Ахли”, чтобы не усиливать конкурента внутри чемпионата России и не переходить в “Зенит”, который тоже мог бы дать за Сперцяна немалые деньги», — сказал Попов.