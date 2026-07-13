«Родина» отказалась от логотипа, созданного студией Лебедева

— В студии для клуба придумали свежий и бодрый образ. Основой концепции стала идея непрерывного движения, объединяющая всех неравнодушных к российскому футболу. Траектория движения летящего мяча словно моментально фиксируется в решающий момент и превращается в самостоятельный символ — запятую. Знак намекает на то, что развитие клуба постоянно продолжается, и одновременно напоминает первую букву названия команды.



Главная профессиональная команда ФК «Родина» получила логотип с полной версией знака: тут есть и два контура обводки, и название клуба. Для каждой из команд клуба создан свой вариант логотипа, поддерживающий основной стиль. Эмблема резервного состава дополняется цифрой 2, а в логотипе молодежки появляется название «Малая Родина», — сказано в описании проекта.