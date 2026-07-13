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«Родина» отказалась от логотипа, созданного студией Лебедева

Московский клуб Премьер-лиги не будет использовать результаты работы студии Лебедева.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Студия Артемия Лебедева создала новый логотип и айдентику для московской «Родины». Сообщается, что на работу над проектом у студии ушло 115 дней.

— В студии для клуба придумали свежий и бодрый образ. Основой концепции стала идея непрерывного движения, объединяющая всех неравнодушных к российскому футболу. Траектория движения летящего мяча словно моментально фиксируется в решающий момент и превращается в самостоятельный символ — запятую. Знак намекает на то, что развитие клуба постоянно продолжается, и одновременно напоминает первую букву названия команды.

Главная профессиональная команда ФК «Родина» получила логотип с полной версией знака: тут есть и два контура обводки, и название клуба. Для каждой из команд клуба создан свой вариант логотипа, поддерживающий основной стиль. Эмблема резервного состава дополняется цифрой 2, а в логотипе молодежки появляется название «Малая Родина», — сказано в описании проекта.

Также студия Артемия Лебедева разработала для «Родины» бренд-платформу, коммуникационную стратегию и слоганы — «Держи игру» и «Держи мяч». В пресс-службе московского клуба сообщили, что клуб не планируют использовать новый логотип и продолжит выступать с прежней эмблемой, центральным элементом которой является голубь.

«Наш клуб действительно разрабатывал новый логотип и новую айдентику совместно со студией Артемия Лебедева. Но в итоге год назад клуб решил отказаться от концепта, предложенного командой Лебедева. Опубликованный в Сети логотип не будет применяться нашим клубом», — сообщили в пресс-службе клуба.

В минувшем сезоне «Родина», основанная в 2015 году, стала победителем Первой лиги. Команда откроет дебютный сезон в РПЛ 25 июля выездным матчем против «Спартака».