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Артемий Лебедев отреагировал на отказ «Родины» от нового логотипа

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал решение футбольного клуба «Родина» отказаться от логотипа, разработанного его студией.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее студия представила концепцию обновленного дизайна клуба, в рамках которой был предложен новый вариант эмблемы в виде запятой. Позже в «Родине» сообщили, что команда решила не использовать предложенный вариант.

Источник: Соцсети

«Любой клиент вправе в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем!» — приводит слова Лебедева телеграм-канал «Mash на спорте».

«Родина», основанная в 2015 году, по итогам прошлого сезона выиграла Первую лигу и впервые в истории сыграет в РПЛ. Дебютный матч в элитном дивизионе команда проведет 25 июля в гостях против московского «Спартака».