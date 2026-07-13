Артемий Лебедев отреагировал на отказ «Родины» от нового логотипа

Ранее студия представила концепцию обновленного дизайна клуба, в рамках которой был предложен новый вариант эмблемы в виде запятой. Позже в «Родине» сообщили, что команда решила не использовать предложенный вариант.
«Любой клиент вправе в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем!» — приводит слова Лебедева телеграм-канал «Mash на спорте».
«Родина», основанная в 2015 году, по итогам прошлого сезона выиграла Первую лигу и впервые в истории сыграет в РПЛ. Дебютный матч в элитном дивизионе команда проведет 25 июля в гостях против московского «Спартака».