Артемий Лебедев отреагировал на отказ «Родины» от нового логотипа

«Любой клиент вправе в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем!» — приводит слова Лебедева телеграм-канал «Mash на спорте».