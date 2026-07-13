Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе Хубулова

Последним клубом Хубулова были «Крылья Советов», которые он покинул в июне после завершения сотрудничества. За самарцев хавбек выступал с 2022 года. В сезоне-2025/26 он провел девять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Общее игровое время составило 249 минут.