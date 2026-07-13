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Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе Хубулова

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о переходе полузащитника Владимира Хубулова.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Махачкала

25-летний футболист подписал с дагестанским клубом контракт сроком на два года.

Последним клубом Хубулова были «Крылья Советов», которые он покинул в июне после завершения сотрудничества. За самарцев хавбек выступал с 2022 года. В сезоне-2025/26 он провел девять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Общее игровое время составило 249 минут.

Ранее Хубулов также играл на правах аренды за «Химки» и «Акрон». На его счету 64 матча, восемь голов и несколько сезонов в Российской премьер-лиге. После ухода из «Крыльев Советов» футболист находился в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» сохранило прописку в высшем дивизионе чемпионата России, победив в стыковых матчах «Урал» из Екатеринбурга (1:0, 2:0).

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» из Махачкалы 25 июля сыграет на выезде против воронежского «Факела».