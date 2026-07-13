Тюкавин составит Кордобе конкуренцию в гонке бомбардиров РПЛ

В число претендентов на самые высокие места в списке бомбардиров также входят нападающий «Зенита» Александр Соболев и его новый одноклубник Фелипе Аугусто, которые, по прогнозам, могут побороться за место в топ-5. Кроме того, в шорт-лист потенциальных лидеров бомбардирской гонки включены полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко и хавбек ЦСКА Иван Обляков.