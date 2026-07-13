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Тюкавин составит Кордобе конкуренцию в гонке бомбардиров РПЛ

Колумбийский форвард «Краснодара» может пропустить начало сезона.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Джон Кордоба и Константин Тюкавин считаются главными претендентами на победу в гонке бомбардиров Российской Премьер-лиги в сезоне-2026/27. При этом есть вероятность, что колумбийский форвард «Краснодара» пропустит старт чемпионата из-за травмы, полученной на чемпионате мира.

В прошлом сезоне РПЛ Кордоба стал лучшим бомбардиром турнира, забив 17 голов в 28 матчах. Следом расположились Алексей Батраков, Брайан Хиль и Эдуард Сперцян, на счету которых по 13 мячей. Батраков провел 28 встреч, Хиль — 24, Сперцян — 30.

По десять голов в чемпионате забили Константин Тюкавин (22 матча), Дмитрий Воробьев (26), Мирлинд Даку (24) и Александр Соболев (28).

В число претендентов на самые высокие места в списке бомбардиров также входят нападающий «Зенита» Александр Соболев и его новый одноклубник Фелипе Аугусто, которые, по прогнозам, могут побороться за место в топ-5. Кроме того, в шорт-лист потенциальных лидеров бомбардирской гонки включены полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко и хавбек ЦСКА Иван Обляков.

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