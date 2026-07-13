Опубликован список судей на матчи РПЛ в сезоне-2026/27

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список судей, которые будут обслуживать матчи Российской Премьер-лиги в сезоне-2026/27.
В список вошли 26 главных арбитров, один резервный судья и 30 помощников. Кроме того, 31 арбитр получил право работать на матчах чемпионата России в качестве видеоарбитра (ВАР/АВАР).
Главными арбитрами назначены:
- Иван Абросимов;
- Ян Бобровский (ВАР/АВАР);
- Евгений Буланов (ВАР/АВАР);
- Матвей Заика (новичок);
- Сергей Иванов (ВАР/АВАР);
- Василий Казарцев (ВАР/АВАР);
- Игорь Капленков (новичок);
- Сергей Карасев (ВАР/АВАР);
- Данил Каширин (новичок);
- Данил Набока (новичок);
- Михаил Плиско (новичок);
- Евгений Кукуляк (ВАР/АВАР);
- Павел Кукуян (ВАР/АВАР);
- Кирилл Левников (ВАР/АВАР);
- Станислав Матвеев;
- Владимир Москалев (ВАР/АВАР);
- Никита Новиков;
- Андрей Прокопов;
- Алексей Сухой (ВАР/АВАР);
- Инал Танашев;
- Антон Фролов (ВАР/АВАР);
- Сергей Цыганок (ВАР/АВАР);
- Сергей Чебан (ВАР/АВАР);
- Артем Чистяков (ВАР/АВАР);
- Павел Шадыханов (ВАР/АВАР);
- Рафаэль Шафеев (ВАР/АВАР).
Резервным арбитром утверждена Вера Опейкина (ВАР/АВАР).