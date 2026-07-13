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Опубликован список судей на матчи РПЛ в сезоне-2026/27

Старт нового сезона РПЛ запланирован на 24 июля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список судей, которые будут обслуживать матчи Российской Премьер-лиги в сезоне-2026/27.

В список вошли 26 главных арбитров, один резервный судья и 30 помощников. Кроме того, 31 арбитр получил право работать на матчах чемпионата России в качестве видеоарбитра (ВАР/АВАР).

Главными арбитрами назначены:

  • Иван Абросимов;
  • Ян Бобровский (ВАР/АВАР);
  • Евгений Буланов (ВАР/АВАР);
  • Матвей Заика (новичок);
  • Сергей Иванов (ВАР/АВАР);
  • Василий Казарцев (ВАР/АВАР);
  • Игорь Капленков (новичок);
  • Сергей Карасев (ВАР/АВАР);
  • Данил Каширин (новичок);
  • Данил Набока (новичок);
  • Михаил Плиско (новичок);
  • Евгений Кукуляк (ВАР/АВАР);
  • Павел Кукуян (ВАР/АВАР);
  • Кирилл Левников (ВАР/АВАР);
  • Станислав Матвеев;
  • Владимир Москалев (ВАР/АВАР);
  • Никита Новиков;
  • Андрей Прокопов;
  • Алексей Сухой (ВАР/АВАР);
  • Инал Танашев;
  • Антон Фролов (ВАР/АВАР);
  • Сергей Цыганок (ВАР/АВАР);
  • Сергей Чебан (ВАР/АВАР);
  • Артем Чистяков (ВАР/АВАР);
  • Павел Шадыханов (ВАР/АВАР);
  • Рафаэль Шафеев (ВАР/АВАР).

Резервным арбитром утверждена Вера Опейкина (ВАР/АВАР).