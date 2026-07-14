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Семин хочет видеть «Спартак» среди претендентов на титул

Клуб в последнем сезоне РПЛ стал четвертым.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективах «Спартака» в борьбе за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

«Чем больше команд будут бороться за титул, тем лучше для нашего футбола, для РПЛ и болельщиков. Конечно, хочется видеть “Спартак” в полноценной чемпионской гонке. Предпосылки к этому есть. Просто так Кубок России не выигрывается. Это говорит о том, что у команды есть потенциал. Вроде у Карседо пока все неплохо получается», — сказал Семин «Советскому спорту».

В последние сезоны «Спартак» регулярно находится в числе претендентов на медали, но в минувшем чемпионате команда не смогла дойти до тройки призеров, стала только четвертой. Без трофея клуб не остался, выиграл Кубок России в суперфинале с «Краснодаром».

Новый сезон стартует 24 июля.