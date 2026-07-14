Двукратный чемпион России Пименов получил должность в «Факеле»

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Руслан Пименов назначен спортивным директором воронежского «Факела». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
По итогам прошлого сезона «Факел» вернулся в Российскую Премьер-лигу. В первом туре нового чемпионата воронежская команда 25 июля примет на своем поле махачкалинское «Динамо».
Пименову 44 года. С февраля по июнь 2025 года он занимал должность заместителя генерального директора самарских «Крыльев Советов». За время игровой карьеры Пименов дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок России и Суперкубок страны.