День в истории: 12 июля 1998 года сборная Франции стала чемпионом мира

Впервые в истории финала чемпионата мира встретились действующие чемпионы мира и хозяева турнира. Франция стала седьмой сборной в истории, выигравшей Кубок мира после Уругвая, Италии, ФРГ, Бразилии, Англии и Аргентины. Около 75 тысяч зрителей посетили матч, а миллионы телезрителей по всему миру наблюдали за историческим событием.