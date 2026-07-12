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День в истории: 12 июля 1998 года сборная Франции стала чемпионом мира

12 июля 1998 года на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени состоялся финал чемпионата мира по футболу 1998 года между сборными Франции и Бразилии.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В той встрече действующие чемпионы мира — Бразилия — встретились с хозяевами турнира, и Франция впервые в истории завоевала титул чемпиона мира по футболу.

Финальный матч завершился уверенной победой французов со счётом 3:0. Два гола перед перерывом забил Зинедин Зидан, который был признан лучшим игроком матча. На 90-й минуте Эммануэль Пети добавил третий гол, поставив победную точку и окончательно закрепив титул за «трёхцветными».

Впервые в истории финала чемпионата мира встретились действующие чемпионы мира и хозяева турнира. Франция стала седьмой сборной в истории, выигравшей Кубок мира после Уругвая, Италии, ФРГ, Бразилии, Англии и Аргентины. Около 75 тысяч зрителей посетили матч, а миллионы телезрителей по всему миру наблюдали за историческим событием.

Эта победа стала кульминацией успешного чемпионата Франции, где команда под руководством Эме Хаке продемонстрировала сильную игру, сплоченность и умение побеждать в решающих матчах. Зидан, ставший двойным автором голов в финале, также был признан лучшим игроком всего турнира, а Франция получила возможность вписать своё имя в золотую историю мирового футбола.

12 июля 1998 года навсегда остался в истории как день первого золотого кубка мира для Франции, событие, которое стало не только спортивным, но и культурным символом национальной победы и единства страны.