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День в истории: 13 июля 1930 в Уругвае начался первый чемпионат мира по футболу

13 июля 1930 года в Монтевидео, столице Уругвая, начался первый в истории чемпионат мира по футболу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Официальное решение об учреждении турнира ФИФА приняла 28 мая 1928 года на конгрессе в Амстердаме, а Уругвай был выбран в качестве хозяев: страна отмечала 100 лет независимости и уже дважды завоевывала золото Олимпиад — в 1924 и 1928 годах.

Всего в турнире приняли участие 13 команд, приглашённых без отборочных матчей: 7 из Южной Америки, 4 из Европы и 2 из Северной Америки. Большинство европейских сборных отказались от длительной поездки за океан, но Франция, Бельгия, Румыния и Югославия отправились на первенство. В состав участников также вошли Аргентина, Бразилия, Чили, Боливия, Перу, Парагвай, Мексика и США. Все матчи прошли в Монтевидео на трёх стадионах: «Сентенарио», «Поситос» и «Гран Парк Сентраль».

Турнир начался с двух одновременных матчей: Франция победила Мексику 4:1, а США обыграли Бельгию 3:0. В матче открытия свои ворота забил француз Люсьен Лоран — первый гол в истории чемпионатов мира. Лучшим бомбардиром турнира стал аргентинец Гильермо Стабиле, который забил 8 мячей. В финале, состоявшемся 30 июля, Уругвай обыграл Аргентину 4:2 и стал первым в истории чемпионом мира.

Уругвай получил четырёхкилограммовую статуэтку «богини Ники», созданную в ювелирной мастерской Анри Лафлера, и закрепил за собой статус футбольной сверхдержавы. С этого момента начался отсчет новой главы в истории мирового футбола — главой величайшего спортивного события, которое каждые четыре года объединяет весь мир.