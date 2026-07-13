День в истории: 13 июля 1930 в Уругвае начался первый чемпионат мира по футболу

Официальное решение об учреждении турнира ФИФА приняла 28 мая 1928 года на конгрессе в Амстердаме, а Уругвай был выбран в качестве хозяев: страна отмечала 100 лет независимости и уже дважды завоевывала золото Олимпиад — в 1924 и 1928 годах.
Всего в турнире приняли участие 13 команд, приглашённых без отборочных матчей: 7 из Южной Америки, 4 из Европы и 2 из Северной Америки. Большинство европейских сборных отказались от длительной поездки за океан, но Франция, Бельгия, Румыния и Югославия отправились на первенство. В состав участников также вошли Аргентина, Бразилия, Чили, Боливия, Перу, Парагвай, Мексика и США. Все матчи прошли в Монтевидео на трёх стадионах: «Сентенарио», «Поситос» и «Гран Парк Сентраль».
Турнир начался с двух одновременных матчей: Франция победила Мексику 4:1, а США обыграли Бельгию 3:0. В матче открытия свои ворота забил француз Люсьен Лоран — первый гол в истории чемпионатов мира. Лучшим бомбардиром турнира стал аргентинец Гильермо Стабиле, который забил 8 мячей. В финале, состоявшемся 30 июля, Уругвай обыграл Аргентину 4:2 и стал первым в истории чемпионом мира.
Уругвай получил четырёхкилограммовую статуэтку «богини Ники», созданную в ювелирной мастерской Анри Лафлера, и закрепил за собой статус футбольной сверхдержавы. С этого момента начался отсчет новой главы в истории мирового футбола — главой величайшего спортивного события, которое каждые четыре года объединяет весь мир.