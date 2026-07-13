День в истории: 13 июля 1930 в Уругвае начался первый чемпионат мира по футболу

Всего в турнире приняли участие 13 команд, приглашённых без отборочных матчей: 7 из Южной Америки, 4 из Европы и 2 из Северной Америки. Большинство европейских сборных отказались от длительной поездки за океан, но Франция, Бельгия, Румыния и Югославия отправились на первенство. В состав участников также вошли Аргентина, Бразилия, Чили, Боливия, Перу, Парагвай, Мексика и США. Все матчи прошли в Монтевидео на трёх стадионах: «Сентенарио», «Поситос» и «Гран Парк Сентраль».