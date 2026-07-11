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«Удивлен, что он это сказал». Тухель — о словах Холанда про Англию

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал заявление лучшего бомбардира Норвегии Эрлинга Холанда перед очной встречей в ¼ финала ЧМ-2026.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель выразил удивление по поводу реплики нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года.

Холанд ранее заявил: «Есть несколько явных фаворитов, и Англия — один из них. Поэтому, думаю, вам, журналистам, следует оказывать на английских игроков максимально возможное давление».

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 12.07.2026, 0:05
Норвегия
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Англия
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«Я удивлен, что Эрлинг это сказал, потому что всегда считал, что он любит давление и лучше играет под ним. Удивлен, что он пытается переложить его на нас. Мы любим давление. Я не трачу ни минуты на размышления о том, кто фаворит и на ком больше давления. Прекрасно понимаю, что на самом деле внутри команды норвежцы настраиваются нас победить. С чего бы им настраиваться на игру иначе?» — приводит слова Тухеля NRK.

Матч между сборными Норвегии и Англии состоится в ночь на 12 июля, начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.