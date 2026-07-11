«Удивлен, что он это сказал». Тухель — о словах Холанда про Англию

«Я удивлен, что Эрлинг это сказал, потому что всегда считал, что он любит давление и лучше играет под ним. Удивлен, что он пытается переложить его на нас. Мы любим давление. Я не трачу ни минуты на размышления о том, кто фаворит и на ком больше давления. Прекрасно понимаю, что на самом деле внутри команды норвежцы настраиваются нас победить. С чего бы им настраиваться на игру иначе?» — приводит слова Тухеля NRK.