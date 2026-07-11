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«Это позор». Златан Ибрагимович разнес тренерский штаб сборной Бельгии

Легендарный нападающий назвал ключевую ошибку Руди Гарсии, которая привела к поражению от Испании в ¼ финала ЧМ-2026 (1:2).

Источник: Reuters

Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия допустил серьезную ошибку в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Испании. Свое мнение он высказал в эфире телеканала FOX Sports.

На 71-й минуте встречи при счете 1:1 травмированного Тибо Куртуа в воротах бельгийской команды сменил голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс. На 88-й минуте он не сумел зафиксировать мяч после удара Пау Кубарси с дальней дистанции, после чего Микель Мерино с близкого расстояния поразил ворота бельгийцев, забив победный гол Испании (2:1).

«Я считаю главного тренера ответственным за это поражение. Это решение стоило Бельгии матча. Почему Куртуа заменили на Сенне Ламменса из “Манчестер Юнайтед”, а Майк Пендерс остался на скамейке? Потому что Ламменс играет за “Манчестер Юнайтед”, а Пендерс — за “Страсбур”? Так нельзя выбирать вратаря для сборной. Особенно с учетом того, что произошло дальше.

Ламменс недостаточно хорош для такого уровня. Его переоценивают. Пендерс намного сильнее, и это видят все. Они ужасно справились с этой ситуацией. Это позор. Позор главному тренеру и тренеру вратарей сборной», — сказал Ибрагимович.

Испания
2:1
Первый тайм: 1:1
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Голы
Испания
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
Бельгия
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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