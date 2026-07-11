«Это позор». Златан Ибрагимович разнес тренерский штаб сборной Бельгии

«Я считаю главного тренера ответственным за это поражение. Это решение стоило Бельгии матча. Почему Куртуа заменили на Сенне Ламменса из “Манчестер Юнайтед”, а Майк Пендерс остался на скамейке? Потому что Ламменс играет за “Манчестер Юнайтед”, а Пендерс — за “Страсбур”? Так нельзя выбирать вратаря для сборной. Особенно с учетом того, что произошло дальше.



Ламменс недостаточно хорош для такого уровня. Его переоценивают. Пендерс намного сильнее, и это видят все. Они ужасно справились с этой ситуацией. Это позор. Позор главному тренеру и тренеру вратарей сборной», — сказал Ибрагимович.