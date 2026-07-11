Английская и норвежская авиакомпании поспорили перед матчем ЧМ

Норвежский перевозчик первым выступил с инициативой, опубликовав пост с предложением: «Эй, British Airways, готов сделать ставку? Если Норвегия выиграет, вы меняете свой логотип в Instagram на наш в воскресенье (на один день). И наоборот. По рукам?».