Английская и норвежская авиакомпании поспорили перед матчем ЧМ

Матч ¼ финала чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Англии пройдет в ночь на 12 июля в 00:00 мск.
Перед игрой авиаперевозчики British Airways и Norwegian Air заключили необычное пари в соцсетях. Как сообщается, предметом спора стала смена логотипа в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией) на один день в пользу победителя матча.
Норвежский перевозчик первым выступил с инициативой, опубликовав пост с предложением: «Эй, British Airways, готов сделать ставку? Если Норвегия выиграет, вы меняете свой логотип в Instagram на наш в воскресенье (на один день). И наоборот. По рукам?».
British Airways ответила: «Не заключайте пари, которое не можете выиграть». После этого норвежцы поинтересовались: «Это значит, вам страшно?», на что британцы возразили: «Страшно? Нет же, приятель». Позднее British Airways официально приняла вызов, и компании заключили пари.
Норвежская сборная впервые в истории вышла в ¼ финала турнира после победы над Бразилией, одержанной благодаря дублю Эрлинга Холанда. Англичане, в свою очередь, обеспечили себе место в четвертьфинале, обыграв Мексику со счетом 3:2.