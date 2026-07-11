Де Брейне пока не собирается завершать карьеру в сборной Бельгии

«Я горжусь тем, как я сыграл на этом чемпионате мира, а также тем, что каждый день выкладываюсь на полную и служу примером для этой молодой команды. За моей спиной два-три сложных года, и я перенес серьезную операцию. Мне 35 лет.



Это был мой последний матч за сборную Бельгии? Не думаю. Но позвольте мне сейчас немного отдохнуть. Это был напряженный год, а там посмотрим», — приводит слова Де Брейне Sporza.