Де Брейне пока не собирается завершать карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брейне заявил, что пока не планирует завершать карьеру в сборной Бельгии.
На чемпионате мира-2026 35-летний хавбек провел пять матчей и забил один мяч. Сборная Бельгии завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив Испании со счетом 1:2.
«Я горжусь тем, как я сыграл на этом чемпионате мира, а также тем, что каждый день выкладываюсь на полную и служу примером для этой молодой команды. За моей спиной два-три сложных года, и я перенес серьезную операцию. Мне 35 лет.
Это был мой последний матч за сборную Бельгии? Не думаю. Но позвольте мне сейчас немного отдохнуть. Это был напряженный год, а там посмотрим», — приводит слова Де Брейне Sporza.
Де Брейне выступает за сборную Бельгии с 2010 года. За национальную команду он провёл 124 матча и забил 38 голов. Вместе со сборной полузащитник завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года.
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти