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Де Брейне пока не собирается завершать карьеру в сборной Бельгии

За национальную команду он провел 124 матча и забил 38 голов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брейне заявил, что пока не планирует завершать карьеру в сборной Бельгии.

На чемпионате мира-2026 35-летний хавбек провел пять матчей и забил один мяч. Сборная Бельгии завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив Испании со счетом 1:2.

«Я горжусь тем, как я сыграл на этом чемпионате мира, а также тем, что каждый день выкладываюсь на полную и служу примером для этой молодой команды. За моей спиной два-три сложных года, и я перенес серьезную операцию. Мне 35 лет.

Это был мой последний матч за сборную Бельгии? Не думаю. Но позвольте мне сейчас немного отдохнуть. Это был напряженный год, а там посмотрим», — приводит слова Де Брейне Sporza.

Де Брейне выступает за сборную Бельгии с 2010 года. За национальную команду он провёл 124 матча и забил 38 голов. Вместе со сборной полузащитник завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года.

Испания
2:1
Первый тайм: 1:1
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
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Бельгия
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(Тимоти Кастань)
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Педро Порро
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Марк Кукурелья
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Пау Кубарси
43′
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Эмерик Ляпорт
90+3′
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55′
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Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
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Фабиан Руис
55′
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Педри
Бельгия
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Тимоти Кастань
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Жереми Доку
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Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
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23
Николас Раскин
1
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71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
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Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти