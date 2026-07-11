Аргентину не стали называть фаворитом матча со Швейцарией

«Аргентинцам надо задействовать фланги, но они пропускают контратаки. При отборе швейцарцы будут забрасывать мяч за спину защитникам соперника. Аргентина не очень хорошо играет в обороне, несмотря на то, что забивает хорошие голы. Египет забил два гола в контратаках. Аргентина — уязвимая в обороне команда», — сказал Гришин.