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Аргентину не стали называть фаворитом матча со Швейцарией

Матч Аргентина — Швейцария состоится 12 июля. Начало — в 4:00 по московскому времени.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Чемпион СССР Александр Гришин считает, что сборную Аргентины нельзя назвать явным фаворитом четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Швейцарии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Аргентинцам надо задействовать фланги, но они пропускают контратаки. При отборе швейцарцы будут забрасывать мяч за спину защитникам соперника. Аргентина не очень хорошо играет в обороне, несмотря на то, что забивает хорошие голы. Египет забил два гола в контратаках. Аргентина — уязвимая в обороне команда», — сказал Гришин.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 12.07.2026, 4:00
Аргентина
-
Швейцария
-

Матч Аргентина — Швейцария состоится 12 июля. Начало — в 4:00 по московскому времени. Победитель выйдет в полуфинал, где встретится с сильнейшим в паре Англия — Норвегия.

Аргентина является действующим чемпионом мира. В ⅛ финала команда обыграла Египет со счётом 3:2, отыгравшись после 0:2. Швейцария вышла в четвертьфинал, победив Колумбию в серии пенальти.