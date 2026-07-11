ФИФА заработает миллионы на продаже кусочков поля с финала ЧМ

ФИФА приступила к реализации на официальном сайте фрагментов газона со стадиона «МетЛайф» в Нью-Джерси (США), где состоится финал чемпионата мира 2026 года. Соответствующая позиция была размещена в интернет-магазине организации.
Минимальная стоимость одного образца поля, помещенного в смолу для консервации травы, установлена в размере $450. В набор также включен USB-накопитель, содержащий сертификат подлинности.
«Каждый фрагмент содержит оригинальный кусочек культового игрового поля финала, что делает его уникальным коллекционным предметом, посвященным одному из величайших спортивных событий в мире», — отмечается в описании товара.
Есть варианты по 450, 900, 1200 и 3000 долларов — каждый выпущен ограниченным тиражом в 2026 экземпляров.
Оформление заказов на данные фрагменты доступно исключительно для покупателей из США, Великобритании и стран Европы.
Финальная встреча чемпионата мира 2026 года запланирована на 19 июля, начало — в 22:00 по московскому времени.
Турнир проводится на территории Канады, США и Мексики.