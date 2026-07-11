ФИФА и Федерация футбола Аргентины оказались в центре скандала

Французский журналист-расследователь Ромен Молина выступил с серьёзными обвинениями в адрес ФИФА и Федерации футбола Аргентины (AFA).
Молина заявил, что ФИФА якобы закрыла расследование в отношении бывшего тренера женских молодёжных сборных Аргентины Диего Гуачи, несмотря на обвинения в сексуальном насилии. Кроме того, по его словам, призовые сборной Аргентины за победу на чемпионате мира 2022 года были перечислены компании из Майами, которую ФБР расследует по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Журналист также утверждает, что руководство ФИФА поддерживает тесные связи с представителями южноамериканского футбола, что усилило влияние КОНМЕБОЛ.
После публикации заявлений несколько депутатов Европарламента призвали расследовать деятельность президента ФИФА Джанни Инфантино. ФИФА пока не комментировала эти обвинения.