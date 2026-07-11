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ФИФА и Федерация футбола Аргентины оказались в центре скандала

Французский журналист провел расследование.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Французский журналист-расследователь Ромен Молина выступил с серьёзными обвинениями в адрес ФИФА и Федерации футбола Аргентины (AFA).

Молина заявил, что ФИФА якобы закрыла расследование в отношении бывшего тренера женских молодёжных сборных Аргентины Диего Гуачи, несмотря на обвинения в сексуальном насилии. Кроме того, по его словам, призовые сборной Аргентины за победу на чемпионате мира 2022 года были перечислены компании из Майами, которую ФБР расследует по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

Журналист также утверждает, что руководство ФИФА поддерживает тесные связи с представителями южноамериканского футбола, что усилило влияние КОНМЕБОЛ.

После публикации заявлений несколько депутатов Европарламента призвали расследовать деятельность президента ФИФА Джанни Инфантино. ФИФА пока не комментировала эти обвинения.