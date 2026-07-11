Экс-игрок сборной СССР пожалел вратаря Бельгии после вылета с ЧМ

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал победу Испании над Бельгией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.
«Испанцы показали свои физические кондиции, но не все моменты у ворот Бельгии они реализовали. Жалко Ламменса, который вместо Куртуа вышел — дешёвый гол пропустил и всех подвёл.
Перспективы Испании? С такими техничными футболистами у них есть все шансы дойти до финала», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ru».
Сборная Испании открыла счёт на 30-й минуте благодаря голу Фабиана Руиса. Перед перерывом бельгийцы отыгрались — отличился Шарль де Кетеларе. Победный мяч на 88-й минуте забил Микель Мерино.
Сборная Бельгии заняла первое место в своей группе, затем в плей-офф обыграла Сенегал (3:2 доп. время) и США (4:1). Путь бельгийцев завершился в четвертьфинале. Лучший результат сборной Бельгии на чемпионатах мира — 3-е место на ЧМ-2018 в России. В матче за бронзовые медали бельгийцы обыграли Англию со счётом 2:0.
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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