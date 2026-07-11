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Экс-игрок сборной СССР пожалел вратаря Бельгии после вылета с ЧМ

Путь бельгийцев завершился в четвертьфинале в матче с Испанией.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал победу Испании над Бельгией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

«Испанцы показали свои физические кондиции, но не все моменты у ворот Бельгии они реализовали. Жалко Ламменса, который вместо Куртуа вышел — дешёвый гол пропустил и всех подвёл.

Перспективы Испании? С такими техничными футболистами у них есть все шансы дойти до финала», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ru».

Сборная Испании открыла счёт на 30-й минуте благодаря голу Фабиана Руиса. Перед перерывом бельгийцы отыгрались — отличился Шарль де Кетеларе. Победный мяч на 88-й минуте забил Микель Мерино.

Сборная Бельгии заняла первое место в своей группе, затем в плей-офф обыграла Сенегал (3:2 доп. время) и США (4:1). Путь бельгийцев завершился в четвертьфинале. Лучший результат сборной Бельгии на чемпионатах мира — 3-е место на ЧМ-2018 в России. В матче за бронзовые медали бельгийцы обыграли Англию со счётом 2:0.

Испания
2:1
Первый тайм: 1:1
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Голы
Испания
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
Бельгия
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти