Экс-игрок сборной СССР пожалел вратаря Бельгии после вылета с ЧМ

«Испанцы показали свои физические кондиции, но не все моменты у ворот Бельгии они реализовали. Жалко Ламменса, который вместо Куртуа вышел — дешёвый гол пропустил и всех подвёл.



Перспективы Испании? С такими техничными футболистами у них есть все шансы дойти до финала», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ru».