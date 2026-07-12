Инфантино допустил расширение ЧМ до 64 сборных

Чемпионат мира-2026 стал первым в истории, в котором принимают участие 48 национальных команд. Отвечая на вопрос о возможном дальнейшем увеличении числа участников, Инфантино отметил, что этот вариант будет рассмотрен уже после окончания нынешнего турнира, проходящего в США, Канаде и Мексике.