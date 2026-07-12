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Инфантино допустил расширение ЧМ до 64 сборных

Президент ФИФА сделал новое заявление по поводу следующего ЧМ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что после завершения чемпионата мира-2026 организация может рассмотреть возможность расширения числа участников турнира до 64 сборных.

Чемпионат мира-2026 стал первым в истории, в котором принимают участие 48 национальных команд. Отвечая на вопрос о возможном дальнейшем увеличении числа участников, Инфантино отметил, что этот вариант будет рассмотрен уже после окончания нынешнего турнира, проходящего в США, Канаде и Мексике.

«Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка. Расширение формата — это огромный успех. Видно, что общий уровень команд чрезвычайно высок и постоянно повышается по всему миру», — приводит слова Инфантино швейцарский портал Blue Sport.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году. Основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко, а еще по одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.