Инфантино допустил расширение ЧМ до 64 сборных

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что после завершения чемпионата мира-2026 организация может рассмотреть возможность расширения числа участников турнира до 64 сборных.
Чемпионат мира-2026 стал первым в истории, в котором принимают участие 48 национальных команд. Отвечая на вопрос о возможном дальнейшем увеличении числа участников, Инфантино отметил, что этот вариант будет рассмотрен уже после окончания нынешнего турнира, проходящего в США, Канаде и Мексике.
«Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка. Расширение формата — это огромный успех. Видно, что общий уровень команд чрезвычайно высок и постоянно повышается по всему миру», — приводит слова Инфантино швейцарский портал Blue Sport.
Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году. Основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко, а еще по одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.