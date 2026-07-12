Ямаль о Франции: Мы две лучшие команды на этом чемпионате мира

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Франции, который состоится 14 июля.
«Подхожу к матчу с большой уверенностью. Знаю, что все пройдет хорошо. Я готов к игре и с нетерпением жду этого дня. Это будет особенный день. Думаю, все ждали этого матча с начала чемпионата мира. Очень ждали его. Мы — две лучшие команды на чемпионате мира, но совсем не боимся. Думаю, если кто и может играть уверенно против Франции, так это мы», — приводит слова Ямаля издание Marca.
В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1, а команда Франции оказалась сильнее Марокко — 2:0.
Сборная Испании выиграла все три матча на групповом этапе, обыграв Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0) и Кабо-Верде (1:0), и заняла первое место в группе H. В плей-офф испанцы победили Австрию (3:0), затем благодаря голу Микеля Мерино в концовке прошли Португалию (1:0), а в четвертьфинале обыграли Бельгию со счётом 2:1 и вышли в полуфинал, где сыграют с Францией.