Ямаль о Франции: Мы две лучшие команды на этом чемпионате мира

«Подхожу к матчу с большой уверенностью. Знаю, что все пройдет хорошо. Я готов к игре и с нетерпением жду этого дня. Это будет особенный день. Думаю, все ждали этого матча с начала чемпионата мира. Очень ждали его. Мы — две лучшие команды на чемпионате мира, но совсем не боимся. Думаю, если кто и может играть уверенно против Франции, так это мы», — приводит слова Ямаля издание Marca.