Григорян: Швейцария могла дожать Аргентину до удаления

«На тот момент матча, когда швейцарцы сравняли счет, игра шла под диктовку сборной Швейцарии. Это факт. Семь‑восемь минут швейцарцы контролировали игру с Аргентиной. Но затем Паредес проявил высший пилотаж в эпизоде, где Эмболо заработал удаление. До этого у нас не было никаких оснований полагать, что аргентинцы справятся с давлением команды Швейцарии», — сказал тренер в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».