Григорян: Швейцария могла дожать Аргентину до удаления

Российский тренер Александр Григорян заявил, что сборная Швейцарии могла переломить ход четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года против Аргентины.
Аргентинцы открыли счет на 10-й минуте благодаря голу Алексиса Макаллистера. На 67-й минуте Дан Ндой восстановил равенство, после чего швейцарская команда завладела инициативой. Через пять минут нападающий Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию в борьбе с Леандро Паредесом и оставил сборную в меньшинстве.
«На тот момент матча, когда швейцарцы сравняли счет, игра шла под диктовку сборной Швейцарии. Это факт. Семь‑восемь минут швейцарцы контролировали игру с Аргентиной. Но затем Паредес проявил высший пилотаж в эпизоде, где Эмболо заработал удаление. До этого у нас не было никаких оснований полагать, что аргентинцы справятся с давлением команды Швейцарии», — сказал тренер в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес забили еще два мяча и принесли действующим чемпионам мира победу — 3:1.
В полуфинале сборная Аргентины сыграет с Англией. Встреча пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22:00 по московскому времени.
Лионель Скалони
Мурат Якин
Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
10′
Хулиан Альварес
(Хосе Мануэль Лопес)
112′
Лаутаро Мартинес
120+1′
Дан Ндой
(Рикардо Родригес)
67′
23
Эмилиано Мартинес
20
Алексис Макаллистер
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
9
Хулиан Альварес
26
Науэль Молина
85′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
78′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
85′
22
Лаутаро Мартинес
98′
24
Энцо Фернандес
91′
16
Тьяго Альмада
97′
5
Леандро Паредес
110′
21
Хосе Мануэль Лопес
114′
13
Кристиан Ромеро
106′
19
Николас Отаменди
1
Грегор Кобель
7
Бриль Эмболо
44′
72′
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
96′
14
Ардон Яшари
13
Рикардо Родригес
90′
18
Эрай Джемерт
15
Джибриль Соу
86′
2
Миро Мухайм
11
Дан Ндой
86′
3
Сильван Видмер
22
Фабиан Ридер
86′
23
Зеки Амдуни
8
Ремо Фройлер
115′
17
Рубен Варгас
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти