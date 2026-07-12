Джака связал вылет Швейцарии с решением судьи

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака заявил, что удаление Бреля Эмболо изменило ход четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года против Аргентины.
«Мы хорошо начали. Пропустили после углового, но после этого, на мой взгляд, на поле была только Швейцария. Мы владели мячом, хотя в первом тайме создали не так много моментов. У них в первом тайме ничего не было, кроме гола после углового. Второй тайм был нашим. Мы знали, что постепенно можем больше рисковать. Мы пошли на риск, забили, чувствовали себя очень хорошо. У нас было больше энергии и уверенности, но красная карточка изменила все. Думаю, удаление сломало наш первоначальный план, который работал очень хорошо. Если ты проигрываешь из-за одного решения судьи, это больно. Но таково было его решение. Сейчас, сразу после матча, это трудно принять: в раздевалке было очень тихо, все были разочарованы. Но если ты разочарован после матча с такой Аргентиной, это говорит о большом характере нашей команды», — приводит слова Джаки The Athletic.
Аргентина открыла счет на 10-й минуте после гола Алексиса Макаллистера. Дан Ндой восстановил равенство на 67-й минуте, однако через пять минут Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию в борьбе с Леандро Паредесом.
Первоначально арбитр Жоау Пиньейру наказал Паредеса, но после вмешательства VAR отменил предупреждение аргентинцу и показал карточку Эмболо. Швейцарский нападающий был удален и покинул поле в слезах.
Основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес принесли Аргентине победу — 3:1. В полуфинале действующие чемпионы мира сыграют с Англией.
Лионель Скалони
Мурат Якин
Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
10′
Хулиан Альварес
(Хосе Мануэль Лопес)
112′
Лаутаро Мартинес
120+1′
Дан Ндой
(Рикардо Родригес)
67′
23
Эмилиано Мартинес
20
Алексис Макаллистер
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
9
Хулиан Альварес
26
Науэль Молина
85′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
78′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
85′
22
Лаутаро Мартинес
98′
24
Энцо Фернандес
91′
16
Тьяго Альмада
97′
5
Леандро Паредес
110′
21
Хосе Мануэль Лопес
114′
13
Кристиан Ромеро
106′
19
Николас Отаменди
1
Грегор Кобель
7
Бриль Эмболо
44′
72′
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
96′
14
Ардон Яшари
13
Рикардо Родригес
90′
18
Эрай Джемерт
15
Джибриль Соу
86′
2
Миро Мухайм
11
Дан Ндой
86′
3
Сильван Видмер
22
Фабиан Ридер
86′
23
Зеки Амдуни
8
Ремо Фройлер
115′
17
Рубен Варгас
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти