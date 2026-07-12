Джака связал вылет Швейцарии с решением судьи

«Мы хорошо начали. Пропустили после углового, но после этого, на мой взгляд, на поле была только Швейцария. Мы владели мячом, хотя в первом тайме создали не так много моментов. У них в первом тайме ничего не было, кроме гола после углового. Второй тайм был нашим. Мы знали, что постепенно можем больше рисковать. Мы пошли на риск, забили, чувствовали себя очень хорошо. У нас было больше энергии и уверенности, но красная карточка изменила все. Думаю, удаление сломало наш первоначальный план, который работал очень хорошо. Если ты проигрываешь из-за одного решения судьи, это больно. Но таково было его решение. Сейчас, сразу после матча, это трудно принять: в раздевалке было очень тихо, все были разочарованы. Но если ты разочарован после матча с такой Аргентиной, это говорит о большом характере нашей команды», — приводит слова Джаки The Athletic.