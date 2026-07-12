«Команда без слабых мест»: Газзаев — о главном фаворите ЧМ

«Франция — это команда, у которой нет слабых мест. Эта сборная демонстрирует великолепный футбол, показывает отличные результаты, а индивидуальное мастерство некоторых игроков — на высочайшем уровне. Я могу сравнить эту команду с Бразилией 1970 года по нескольким параметрам. Франция выделяется на фоне всех остальных оставшихся участников этого чемпионата мира», — сказал Газзаев «СЭ».
Сравнение более чем лестное: бразильцы образца 1970 года во главе с Пеле выиграли все матчи мексиканского мундиаля и до сих пор считаются едва ли не сильнейшей сборной в истории футбола. Впрочем, у нынешних французов и правда впечатляющие аргументы: команда возглавляет рейтинг ФИФА, победила во всех встречах на турнире, а в плей-офф еще и не пропустила ни одного мяча — были биты Швеция (3:0), Парагвай (1:0) и Марокко (2:0). Двукратные чемпионы мира при этом гонятся за третьей звездой после неудачи в финале Катара-2022, где уступили Аргентине в серии пенальти.
В полуфинале Франции предстоит матч, который уже называют «скрытым финалом», — против Испании, обыгравшей в четвертьфинале Бельгию (2:1). Игра пройдет 14 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале 15 июля встретятся Аргентина и Англия.