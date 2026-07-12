«Команда без слабых мест»: Газзаев — о главном фаворите ЧМ

Сравнение более чем лестное: бразильцы образца 1970 года во главе с Пеле выиграли все матчи мексиканского мундиаля и до сих пор считаются едва ли не сильнейшей сборной в истории футбола. Впрочем, у нынешних французов и правда впечатляющие аргументы: команда возглавляет рейтинг ФИФА, победила во всех встречах на турнире, а в плей-офф еще и не пропустила ни одного мяча — были биты Швеция (3:0), Парагвай (1:0) и Марокко (2:0). Двукратные чемпионы мира при этом гонятся за третьей звездой после неудачи в финале Катара-2022, где уступили Аргентине в серии пенальти.