Семин — о ЧМ на 64 команды: зачем говорить, что будет плохо?

Дискуссию о новом формате запустил президент ФИФА Джанни Инфантино: он заявил, что организация рассмотрит увеличение числа участников следующих мундиалей. Нынешний турнир в США, Мексике и Канаде стал первым в истории, где сыграли 48 сборных — против привычных 32, — и скептики заранее предрекали ему падение уровня.
«До чемпионата мира было много мнений, что турнир обесценится из-за увеличения количества участников. Говорили, что не будет высококлассных команд и футболистов. Но оказалось все наоборот. Увеличилось количество матчей, но и замен во время игр уже стало больше. Количество не повлияло на качество. В полуфиналах находятся все лидеры. На групповом этапе играли Кабо-Верде, Кюрасао, а мы смогли познакомиться с этими странами, командами, болельщиками. Мы узнали, что там есть футбол хорошего уровня. Изначально решения ФИФА были под сомнением, но сомнения испарились. За чемпионатом следит весь мир. Все команды выглядели очень подготовленными. Также мы видим заполняемость стадионов. Такой посещаемости никогда не было. Громадные стадионы в США собирают в среднем по 60 тысяч. Количество просмотров вообще зашкаливает все нормальные и ненормальные цифры», — сказал Семин.
По мнению специалиста, следующий шаг напрашивается сам собой: «Думаю, почему бы не сделать увеличение до 64 команд. Вполне возможно, что это будет положительный опыт. Но надо учитывать, что силы футболистов не безграничны. Наверное, еще увеличится количество замен и игроков в заявке. Нужно учитывать и финансы. Ни один чемпионат мира не принес столько прибыли, как это произошло сейчас. А деньги ФИФА — это деньги для футбола во всем мире, их выделяют на развитие в разных странах. Зачем говорить голословно, что будет плохо, если увеличить число участников?».
Слова Семина о лидерах в полуфиналах подтверждаются турнирной сеткой: за выход в финал поборются Франция, Испания, Аргентина и Англия — все четыре бывшие чемпионы мира и первые сборные рейтинга ФИФА. Идею же расширения до 64 команд ранее связывали прежде всего с юбилейным ЧМ-2030, который отметит столетие турнира.