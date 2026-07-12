Семин — о ЧМ на 64 команды: зачем говорить, что будет плохо?

«До чемпионата мира было много мнений, что турнир обесценится из-за увеличения количества участников. Говорили, что не будет высококлассных команд и футболистов. Но оказалось все наоборот. Увеличилось количество матчей, но и замен во время игр уже стало больше. Количество не повлияло на качество. В полуфиналах находятся все лидеры. На групповом этапе играли Кабо-Верде, Кюрасао, а мы смогли познакомиться с этими странами, командами, болельщиками. Мы узнали, что там есть футбол хорошего уровня. Изначально решения ФИФА были под сомнением, но сомнения испарились. За чемпионатом следит весь мир. Все команды выглядели очень подготовленными. Также мы видим заполняемость стадионов. Такой посещаемости никогда не было. Громадные стадионы в США собирают в среднем по 60 тысяч. Количество просмотров вообще зашкаливает все нормальные и ненормальные цифры», — сказал Семин.