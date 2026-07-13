Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.30
П2
3.70
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.55
П2
4.34
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.62
П2
6.21
Футбол. Лига чемпионов
14.07
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.15
П2
4.59
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.24
П2
4.79
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Швейцария
1
П1
X
П2

Игрок сборной Кабо-Верде продолжит карьеру в Бразилии после ЧМ

Главный тренер «Гремио» Луиш Каштру объявил о подписании контракта с вингером национальной команды Кабо-Верде Жовани Кабралом. Об этом сообщает Globo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

28-летний футболист присоединится к клубу из Порту-Алегри на правах свободного агента. Контракт с Кабралом будет подписан на полтора сезона — до конца 2028 года.

«Мы получили игрока, который способен усилить нашу группу атаки. У него есть опыт выступлений на высоком уровне, он знает, как действовать на фланге. Надеемся быстро интегрировать его в наши тактические схемы», — сказал Каштру.

Последние два сезона Кабрал провел в португальской «Эштреле». Он сыграл за клуб 53 матча, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Ранее Кабрал также выступал за «Спортинг», «Лацио», «Салернитану» и «Олимпиакос».

Также на счету Кабрала 30 матчей за сборную Кабо-Верде, в которых он забил три мяча и отдал пять голевых передач. На ЧМ-2026 он принял участие в двух матчах — против Испании (0:0) и Аргентины (2:3 д.в.).

«Гремио» занимает 16-е место в турнирной таблице бразильской Серии А и находится в одном балле от зоны вылета. В ночь на субботу, команда из Порту-Алегри на выезде сыграет с «Мирассолом». Начало матча — в 02:00 по московскому времени.

Аргентина
3:2
Основное время: 1:1 (1:0)
ДВ
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
4.07.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Кабо-Верде
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
Аргентина
Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
22
16
Удары в створ
10
5
Угловые
8
8
Фолы
13
12
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти