Игрок сборной Кабо-Верде продолжит карьеру в Бразилии после ЧМ

28-летний футболист присоединится к клубу из Порту-Алегри на правах свободного агента. Контракт с Кабралом будет подписан на полтора сезона — до конца 2028 года.
«Мы получили игрока, который способен усилить нашу группу атаки. У него есть опыт выступлений на высоком уровне, он знает, как действовать на фланге. Надеемся быстро интегрировать его в наши тактические схемы», — сказал Каштру.
Последние два сезона Кабрал провел в португальской «Эштреле». Он сыграл за клуб 53 матча, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Ранее Кабрал также выступал за «Спортинг», «Лацио», «Салернитану» и «Олимпиакос».
Также на счету Кабрала 30 матчей за сборную Кабо-Верде, в которых он забил три мяча и отдал пять голевых передач. На ЧМ-2026 он принял участие в двух матчах — против Испании (0:0) и Аргентины (2:3 д.в.).
«Гремио» занимает 16-е место в турнирной таблице бразильской Серии А и находится в одном балле от зоны вылета. В ночь на субботу, команда из Порту-Алегри на выезде сыграет с «Мирассолом». Начало матча — в 02:00 по московскому времени.
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти