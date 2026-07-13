Сборную Хорватии возглавит бывший тренер «Локомотива»

Билич уже возглавлял сборную Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством «шашечные» дошли до ¼ финала Евро-2008, где уступили сборной Турции (1:1, пен. 1:3). В общей сложности под его руководством сборная Хорватии провела 65 матчей, в которых одержала 42 победы при 14 ничьих и 9 поражениях.