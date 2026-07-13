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Месси: Эта сборная Аргентины делает ненормальные вещи

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после выхода в полуфинал ЧМ-2026 и призвал ценить нынешнее поколение национальной команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам 39-летнего форварда, аргентинцы уже привыкли к громким успехам сборной, хотя подобные достижения нельзя считать чем-то обыденным.

«Хорошо, что аргентинцы наслаждаются этим так же, как и мы. Именно так мы и живем. Эта команда приучила людей к тому, что она делает ненормальные вещи: нелегко вернуться после того, как ты стал чемпионом мира, выиграл все, что выиграл, а затем продолжать соревноваться и оставаться на этом уровне, в четверке лучших, играя в очередном полуфинале… Это ненормально, поэтому мы должны так сильно наслаждаться этим.

Мы не знаем, повторится ли это снова, когда. Мы долгое время не были чемпионами мира до последнего раза, так что все, что будет дальше, нужно ценить и этим наслаждаться. Мы постараемся отдохнуть, восстановить силы и выступить в полуфинале», — приводит слова Месси ESPN.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 15.07.2026, 22:00
Англия
-
Аргентина
-

15 июля сборная Аргентины встретится с Англией в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Встреча пройдет в Атланте.

Аргентина
3:1
Основное время: 1:1 (1:0)
ДВ
Швейцария
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
12.07.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium, 69045 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Мурат Якин
Голы
Аргентина
Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
10′
Хулиан Альварес
(Хосе Мануэль Лопес)
112′
Лаутаро Мартинес
120+1′
Швейцария
Дан Ндой
(Рикардо Родригес)
67′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
20
Алексис Макаллистер
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
9
Хулиан Альварес
26
Науэль Молина
85′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
78′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
85′
22
Лаутаро Мартинес
98′
24
Энцо Фернандес
91′
16
Тьяго Альмада
97′
5
Леандро Паредес
110′
21
Хосе Мануэль Лопес
114′
13
Кристиан Ромеро
106′
19
Николас Отаменди
Швейцария
1
Грегор Кобель
7
Бриль Эмболо
44′
72′
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
96′
14
Ардон Яшари
13
Рикардо Родригес
90′
18
Эрай Джемерт
15
Джибриль Соу
86′
2
Миро Мухайм
11
Дан Ндой
86′
3
Сильван Видмер
22
Фабиан Ридер
86′
23
Зеки Амдуни
8
Ремо Фройлер
115′
17
Рубен Варгас
Статистика
Аргентина
Швейцария
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
22
11
Удары в створ
7
5
Угловые
8
2
Фолы
14
18
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
ВАР
Гильермо Пачеко
(Мексика)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти