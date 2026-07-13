Месси: Эта сборная Аргентины делает ненормальные вещи

«Хорошо, что аргентинцы наслаждаются этим так же, как и мы. Именно так мы и живем. Эта команда приучила людей к тому, что она делает ненормальные вещи: нелегко вернуться после того, как ты стал чемпионом мира, выиграл все, что выиграл, а затем продолжать соревноваться и оставаться на этом уровне, в четверке лучших, играя в очередном полуфинале… Это ненормально, поэтому мы должны так сильно наслаждаться этим.



Мы не знаем, повторится ли это снова, когда. Мы долгое время не были чемпионами мира до последнего раза, так что все, что будет дальше, нужно ценить и этим наслаждаться. Мы постараемся отдохнуть, восстановить силы и выступить в полуфинале», — приводит слова Месси ESPN.