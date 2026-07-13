Месси: Эта сборная Аргентины делает ненормальные вещи

По словам 39-летнего форварда, аргентинцы уже привыкли к громким успехам сборной, хотя подобные достижения нельзя считать чем-то обыденным.
«Хорошо, что аргентинцы наслаждаются этим так же, как и мы. Именно так мы и живем. Эта команда приучила людей к тому, что она делает ненормальные вещи: нелегко вернуться после того, как ты стал чемпионом мира, выиграл все, что выиграл, а затем продолжать соревноваться и оставаться на этом уровне, в четверке лучших, играя в очередном полуфинале… Это ненормально, поэтому мы должны так сильно наслаждаться этим.
Мы не знаем, повторится ли это снова, когда. Мы долгое время не были чемпионами мира до последнего раза, так что все, что будет дальше, нужно ценить и этим наслаждаться. Мы постараемся отдохнуть, восстановить силы и выступить в полуфинале», — приводит слова Месси ESPN.
15 июля сборная Аргентины встретится с Англией в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Встреча пройдет в Атланте.
Лионель Скалони
Мурат Якин
Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
10′
Хулиан Альварес
(Хосе Мануэль Лопес)
112′
Лаутаро Мартинес
120+1′
Дан Ндой
(Рикардо Родригес)
67′
23
Эмилиано Мартинес
20
Алексис Макаллистер
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
9
Хулиан Альварес
26
Науэль Молина
85′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
78′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
85′
22
Лаутаро Мартинес
98′
24
Энцо Фернандес
91′
16
Тьяго Альмада
97′
5
Леандро Паредес
110′
21
Хосе Мануэль Лопес
114′
13
Кристиан Ромеро
106′
19
Николас Отаменди
1
Грегор Кобель
7
Бриль Эмболо
44′
72′
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
96′
14
Ардон Яшари
13
Рикардо Родригес
90′
18
Эрай Джемерт
15
Джибриль Соу
86′
2
Миро Мухайм
11
Дан Ндой
86′
3
Сильван Видмер
22
Фабиан Ридер
86′
23
Зеки Амдуни
8
Ремо Фройлер
115′
17
Рубен Варгас
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
ВАР
Гильермо Пачеко
(Мексика)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти