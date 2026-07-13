ФИФА назначила арбитра из Сальвадора на матч Франция — Испания

На ЧМ-2026 Бартон отсудил три матча. На групповом этапе он отработал матч Турция — Парагвай (0:1) и Япония — Швеция (1:1), а также судил матч ⅛ финала Швейцария — Колумбия (0:0, пен. 4:3). В этих матчах Бартон показал одну красную и десять желтых карточек.