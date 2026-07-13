ФИФА назначила арбитра из Сальвадора на матч Франция — Испания

Главным судьей встречи назначен сальвадорский арбитр Иван Бартон. Помогать ему на поле будут его соотечественники Давид Моран и Антонио Пупиро. Четвертым арбитром на этот матч назначен швед Гленн Нюберг, а резервным ассистентом судьи стал его соотечественник Махбод Бейги.
На ЧМ-2026 Бартон отсудил три матча. На групповом этапе он отработал матч Турция — Парагвай (0:1) и Япония — Швеция (1:1), а также судил матч ⅛ финала Швейцария — Колумбия (0:0, пен. 4:3). В этих матчах Бартон показал одну красную и десять желтых карточек.
Бартон является судьей ФИФА с 2018 года. 35-летний арбитр из Сальвадора работал главным судьей на матчах Олимпийских игр 2020 года в Париже, ЧМ-2022 в Катаре и Кубка Америки 2024 года в США.
Сборные Франции и Испании сыграют друг с другом в Далласе во вторник, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».