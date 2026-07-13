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Анри: Наследие Роналду не зависит от победы на чемпионате мира

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри считает, что отсутствие титула чемпиона мира не изменит место Криштиану Роналду в истории футбола.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира-2026, уступив в ⅛ финала турнира национальной команде Испании со счетом 0:1.

«То, что у многих выдающихся игроков нет Кубка мира, не умаляет их вклада. Его наследие остается вне зоны сомнений. Желаю ему всего хорошего и достижения рубежа в 1000 голов. Он вдохновил несколько поколений, особенно детей, своим отношением к игре, образом жизни и мышлением. Посмотрите на его физическую форму — для многих это пример. Так что, дружище, желаю тебе успехов во всем, что ты будешь делать», — приводит слова Анри Fox Sports.

Роналду завершил карьеру на чемпионатах мира в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Португалии, забив 146 голов за национальную команду.

Всего за профессиональную карьеру Роналду записал на свой счет 977 голов. За годы выступлений он пять раз выигрывал «Золотой мяч», пять раз становился победителем Лиги чемпионов, а также завоевал со сборной Португалии титулы чемпионов Европы 2016 года и дважды — Лиги наций УЕФА. Теперь легендарного форварда отделяют всего 23 мяча от знаковой отметки в 1000 голов.

Португалия
0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70649 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+3′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Статистика
Португалия
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
9
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти