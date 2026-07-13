Анри: Наследие Роналду не зависит от победы на чемпионате мира

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира-2026, уступив в ⅛ финала турнира национальной команде Испании со счетом 0:1.
«То, что у многих выдающихся игроков нет Кубка мира, не умаляет их вклада. Его наследие остается вне зоны сомнений. Желаю ему всего хорошего и достижения рубежа в 1000 голов. Он вдохновил несколько поколений, особенно детей, своим отношением к игре, образом жизни и мышлением. Посмотрите на его физическую форму — для многих это пример. Так что, дружище, желаю тебе успехов во всем, что ты будешь делать», — приводит слова Анри Fox Sports.
Роналду завершил карьеру на чемпионатах мира в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Португалии, забив 146 голов за национальную команду.
Всего за профессиональную карьеру Роналду записал на свой счет 977 голов. За годы выступлений он пять раз выигрывал «Золотой мяч», пять раз становился победителем Лиги чемпионов, а также завоевал со сборной Португалии титулы чемпионов Европы 2016 года и дважды — Лиги наций УЕФА. Теперь легендарного форварда отделяют всего 23 мяча от знаковой отметки в 1000 голов.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+3′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
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