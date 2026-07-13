Анри: Наследие Роналду не зависит от победы на чемпионате мира

«То, что у многих выдающихся игроков нет Кубка мира, не умаляет их вклада. Его наследие остается вне зоны сомнений. Желаю ему всего хорошего и достижения рубежа в 1000 голов. Он вдохновил несколько поколений, особенно детей, своим отношением к игре, образом жизни и мышлением. Посмотрите на его физическую форму — для многих это пример. Так что, дружище, желаю тебе успехов во всем, что ты будешь делать», — приводит слова Анри Fox Sports.