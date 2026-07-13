Унаи Симон о конкуренции в Испании: Как себя чувствуют Райя и Жоан Гарсия?

«Педри хорошо отнесся к тому, что остался на скамейке запасных. Мы все хотим играть. Фабиан тоже очень талантлив. Он выиграл две Лиги чемпионов подряд. В конце концов, на всех места не хватит. А как себя чувствуют Давид Райя и Жоан Гарсия, зная, что они вратари мирового класса? Все хотят играть, но все хотят выиграть чемпионат мира. Когда приходит очередь взять на себя эту роль запасного, ты это делаешь», — сказал Симон.