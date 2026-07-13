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Унаи Симон о конкуренции в Испании: Как себя чувствуют Райя и Жоан Гарсия?

Вратарь сборной Испании Унаи Симон прокомментировал непопадание полузащитника Педри в стартовый состав команды в матче ¼ финала против сборной Бельгии (2:1). Об этом сообщает COPE.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

22-летний испанец выходил в старте во всех пяти играх испанцев на турнире, но в матче с бельгийцами оказался на скамейке запасных, уступив место в основном составе Фабиану Руису. Педри заменил его на 55-й минуте.

«Педри хорошо отнесся к тому, что остался на скамейке запасных. Мы все хотим играть. Фабиан тоже очень талантлив. Он выиграл две Лиги чемпионов подряд. В конце концов, на всех места не хватит. А как себя чувствуют Давид Райя и Жоан Гарсия, зная, что они вратари мирового класса? Все хотят играть, но все хотят выиграть чемпионат мира. Когда приходит очередь взять на себя эту роль запасного, ты это делаешь», — сказал Симон.

Педри провел на ЧМ-2026 шесть матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

В ½ финала ЧМ-2026 сборная Испании сыграет против сборной Франции. Встреча пройдет в Далласе во вторник, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».

Испания
2:1
Первый тайм: 1:1
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70492 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Голы
Испания
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
Бельгия
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
60′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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