Родри рассказал, чего не хватает на поле Ламину Ямалю

«Главный тренер Луис де ла Фуэнте вчера сказал, что Ламину нужно быть хладнокровнее. Иногда он слишком сильно хочет что-то доказать. Ему нужно научиться контролировать это беспокойство. Он крайне важен для нас как с мячом, так и без него. Это очень умный парень. Не стоит забывать, что ему всего 19 лет. В некоторые моменты матча нам нужно просто немного его успокоить, потому что в его крови кипит футбол. Нужен лишь подходящий момент, чтобы он смог проявить весь свой талант.



Уже на Евро-2024 он продемонстрировал исключительную зрелость. Спустя два года то, что он делает, удивляет нас уже немного меньше. В его возрасте я еще даже не начал играть на высшем уровне и, вероятно, не был профессионалом.



Он уже очень зрелый футболист. Разумеется, ему еще есть в чем прибавлять, особенно в понимании различных моментов матча. В его возрасте это совершенно нормально. Он очень внимательно слушает, всегда хочет учиться и, что особенно важно для нас, уже является ориентиром на своей позиции», — приводит слова Родри FOX Sports.