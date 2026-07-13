Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.30
П2
3.70
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.55
П2
4.34
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.62
П2
6.21
Футбол. Лига чемпионов
14.07
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.15
П2
4.59
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.31
П2
4.97
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Дьер
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.30
П2
4.15

Родри рассказал, чего не хватает на поле Ламину Ямалю

Полузащитник сборной Испании Родри считает, что юному вингеру национальной команды Ламину Ямалю необходимо стать более спокойным и научиться контролировать эмоции.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам хавбека, 19-летний футболист уже играет важную роль в команде, но иногда слишком сильно стремится доказать свой уровень.

«Главный тренер Луис де ла Фуэнте вчера сказал, что Ламину нужно быть хладнокровнее. Иногда он слишком сильно хочет что-то доказать. Ему нужно научиться контролировать это беспокойство. Он крайне важен для нас как с мячом, так и без него. Это очень умный парень. Не стоит забывать, что ему всего 19 лет. В некоторые моменты матча нам нужно просто немного его успокоить, потому что в его крови кипит футбол. Нужен лишь подходящий момент, чтобы он смог проявить весь свой талант.

Уже на Евро-2024 он продемонстрировал исключительную зрелость. Спустя два года то, что он делает, удивляет нас уже немного меньше. В его возрасте я еще даже не начал играть на высшем уровне и, вероятно, не был профессионалом.

Он уже очень зрелый футболист. Разумеется, ему еще есть в чем прибавлять, особенно в понимании различных моментов матча. В его возрасте это совершенно нормально. Он очень внимательно слушает, всегда хочет учиться и, что особенно важно для нас, уже является ориентиром на своей позиции», — приводит слова Родри FOX Sports.

На чемпионате мира Ямаль отметился одним голом — в игре группового этапа против Саудовской Аравии (4:0).

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет против Франции. Встреча пройдет 14 июля в Далласе.

Испания
2:1
Первый тайм: 1:1
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70492 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Голы
Испания
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
Бельгия
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
60′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше