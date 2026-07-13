Родри рассказал, чего не хватает на поле Ламину Ямалю

По словам хавбека, 19-летний футболист уже играет важную роль в команде, но иногда слишком сильно стремится доказать свой уровень.
«Главный тренер Луис де ла Фуэнте вчера сказал, что Ламину нужно быть хладнокровнее. Иногда он слишком сильно хочет что-то доказать. Ему нужно научиться контролировать это беспокойство. Он крайне важен для нас как с мячом, так и без него. Это очень умный парень. Не стоит забывать, что ему всего 19 лет. В некоторые моменты матча нам нужно просто немного его успокоить, потому что в его крови кипит футбол. Нужен лишь подходящий момент, чтобы он смог проявить весь свой талант.
Уже на Евро-2024 он продемонстрировал исключительную зрелость. Спустя два года то, что он делает, удивляет нас уже немного меньше. В его возрасте я еще даже не начал играть на высшем уровне и, вероятно, не был профессионалом.
Он уже очень зрелый футболист. Разумеется, ему еще есть в чем прибавлять, особенно в понимании различных моментов матча. В его возрасте это совершенно нормально. Он очень внимательно слушает, всегда хочет учиться и, что особенно важно для нас, уже является ориентиром на своей позиции», — приводит слова Родри FOX Sports.
На чемпионате мира Ямаль отметился одним голом — в игре группового этапа против Саудовской Аравии (4:0).
В полуфинале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет против Франции. Встреча пройдет 14 июля в Далласе.
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
60′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти